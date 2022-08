Karely Ruiz derrocha estilo con ajustados pantalones y lencería negra

Karely Ruiz se ha convertido en una destacada personalidad de redes sociales gracias a sus fotografías que le han ganado una lluvia de halagos al presumir su escultural figura, como en su más reciente postal desde Cuernavaca donde optó por un look fresco con lencería.

La joven originaria de Monterrey, Nuevo León, ganó rápidamente popularidad en redes sociales y esto la llevó a convertirse en una de las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans junto a otras celebridades como Yanet García, Ninel Conde, Celia Lora y Dulce Soltero.

Sus fotografías han retado a la censura en Instagram y TikTok en más de una ocasión, lo que ha provocado que cierren sus cuentas. Aunque esto no la ha detenido y continúa deleitando a sus seguidores con reveladores atuendos, entre los que destacan aquellos con bikinis y lencería.

Karely Ruiz con lencería negra. Foto: Instagram @karelyruiz

Como el más reciente que usó durante su visita a “La Ciudad de la Eterna Primavera”, pues optó por elegantes pantalones ajustados con diseño de campana que combinó con delicada lencería negra en la parte superior del cuerpo. Aunque más tarde cambió de opinión y decidió usar pantalones animal print.

Karely Ruiz en Cuernavaca

La modelo, de 21 años, fue parte del Cuerna Pride 2022 y por ello su estancia en Morelos luego de pasar algunos días disfrutando de las paradisíacas playas de Mazatlán, Sinaloa, donde fue captada paseando en bikini acompañada de su novio y su familia.

Integrantes de la comunidad LGBT avanzaron de la Paloma de la Paz rumbo al zócalo de Cuernavaca, donde se preparó todo un espectáculo en el que se presentó Karely Ruiz alrededor de las 09:00 de la noche.

Karely Ruiz es nombrada reina en Cuerna Pride 2022. Foto: Instagram @karelyruiz

Durante el evento la modelo sorprendió una vez más con un atuendo estilo bikini con detalles brillantes en el busto y la cadera con los colores de la bandera LGBT; además, fue nombrada reina.

Sobre sus próximos proyectos, Karely Ruiz ha decidido mantener con total hermetismo sus planes y confesó el motivo en una dinámica con sus fans: “No me gusta contar las cosas porque la gente ya saben que pura mala vibra, para evitarme eso antes de que me salen los proyectos mejor los hago y luego ya se enteran”.

