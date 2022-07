Tábata Jalil sube la temperatura en moderna minifalda y cautiva con su belleza

Tábata Jalil se corona como reina de estilo, como lo demostró con su más reciente publicación en Instagram, en la que se lució con una moderna minifalda amarilla con la que subió la temperatura y cautivó a sus millones de fanáticos al mostrar toda su belleza.

La reportera y conductora de "Venga la Alegría" es muy activa en sus redes sociales, donde constantemente comparte sus looks más chic, con los que da cátedra de estilo y confirma que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble, sobre todo en esta temporada de verano.

Tábata Jalil cautiva en moderna minifalda

Jalil se lució en Instagram con un look ideal para los días de calor, pues combinó una falda corta en amarillo con un crop top de licra en tono negro con estampado, outfit que combinó con sandalias de plataforma en color nude para destacar sus torneadas piernas.

Así presumió sus torneadas piernas. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Verificado Somos el amor con el que tratamos a los demás #live #in #love #photo #by @itstlalocromero #look #be #you #freedom", fueron las palabras y los hashtags con las que Tábata acompañó las instantáneas con las que ha recibido cientos de comentarios y más de 33 mil "me gusta".

"Tus ojos, tu sonrisa, tu hermosa cara", "Guapísima un abrazo enorme Eres hermosa, te amo", "Un 10 por tu belleza de elegancia que me encanta", "Eres simplemente preciosa saludos amiga" y "Que mujer tan más elegante eres realmente bellísima mi muñequita hermosa", son sólo algunos de los mensajes que sus fans le dejaron.

En las imágenes que la conductora de VLA compartió se le puede ver luciendo un atuendo juvenil y moderno con el que subió la temperatura en la red social al destacar su curvilínea figura con una minifalda a la cintura, prenda que combinó a la perfección con un top corto que destaca por sus detalles abiertos a los costados.

Tábata se confirma como ícono de moda. Foto: IG @tabatajaliloficial

La también conductora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y las redes sociales.

Tábata, que el pasado mes de junio cumplió 43 años, también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir looks pequeños, pues sin duda se ha coronado como reina de los atuendos como vestidos cortos, mini shorts y por su puesto minifaldas.

La conductora de VLA conquista las redes con su belleza. Foto: IG @tabatajaliloficial

