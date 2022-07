La particular declaración de un ex de JLo tras su casamiento con Ben Affleck

Jennifer Lopez es una cantante, actriz, diseñadora y productora estadounidense y considerada como una de las mujeres más importantes de todas que ha logrado conquistar no sólo Hollywood sino también el plano musical. La diva del Bronx es dueña de un cuerpo privilegiado a sus 53 años y acaba de contraer matrimonio con el actor Ben Affleck. En relación a esto, quien opinó al respecto fue una ex pareja de la nacida en Puerto Rico.

Desde el 14 de junio que en Netflix se puede encontrar la serie autobiográfica de Jennifer Lopez llamada ‘Mediotiempo’. No solo sigue de cerca lo que fue la actuación de la cantante en el Super Bowl 2020 junto a Shakira, sino también cómo se forjó su carrera. La ex esposa de Marc Anthony revela detalles exclusivos de su familia y de los difíciles momentos que tuvo que atravesar en su vida. La dirección estará a cargo de la cineasta Amanda Micheli y a más de un mes de su estreno, se encuentra entre lo más visto.

Jennifer Lopez acaba de cumplir 53 años. Fuente Instagram @jlo

Luego de lo que fue su matrimonio con Marc Anthony en donde tuvo mellizos y posterior divorcio, Jennifer Lopez tuvo dos romances con el rapero estadounidense Drake que duró tan solo un año, y luego un noviazgo de casi cinco años con el beisbolista Alex Rodríguez. Sin embargo, el amor llegó a su fin y a fines del año pasado, se reencontró con quien fuera su novio cuando tenía treinta años y se trata del actor Ben Affleck.

En los últimos meses, se confirmó finalmente la boda entre JLo y Affleck y quien habló al respecto fue Alex Rodríguez quien declaró: “Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco a Dios por mi salud, mis hermosas hijas y es el enfoque número 1 en mi vida”. Sobre su ex pareja, el beisbolista profesional confesó: “Es el ser humano más talentoso que he conocido. Es muy trabajadora y la mejor intérprete que hay”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron y Alex Rodríguez habló de ella. Fuente Instagram @

_jenniferlopez_fanclub

En cuanto a Lopez y Affleck, estuvieron disfrutando de su luna de miel, pero llamó la atención la reacción que tuvo el actor quien se lo ve en unas imágenes completamente dormido. La feliz pareja fue vista en París, paseando por las calles y visitando el río Sena a bordo de una lujosa embarcación. Previo a la boda, habían comprado una lujosa mansión para que toda la familia pudiera vivir ahí.