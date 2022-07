Boda Ana Lago: 5 fotos con las que Edgar Santana enamoró a atleta de Exatlón México

¡Por fin la espera terminó! Ana Lago y Edgar Santana se casan en una espectacular ceremonia a la que están invitados varios participantes de Exatlón México y todos los fanáticos del reality show, pues la boda será transmitida en vivo. La atleta siempre se mostró enamorado de su prometido, por lo que aquí te tenemos las mejores fotos.

Aunque Ana se ha dado a conocer por su faceta como gimnasta y por su participación en el reality show de Tv Azteca, actualmente, ha acaparado la atención por su boda con su novio, quien hasta hace poco era desconocido para todos los fanáticos, ya que no pertenece al mundo del espectáculo o al deporte, sin embargo, ya se ha colocado en el gusto de la gente debido a las románticas fotos con la atleta.

Ana Lago y Edgar Santana se comprometieron el año pasado Foto: IG @analago95

5 fotos con las que enamoró a Ana Lago para casarse

De acuerdo a varias fuentes, Ana y Edgar comenzaron una relación desde hace seis años y se comprometieron el año pasado, sin embargo, debido a que la deportista entró a Exatlón México All Starts, se tuvo que posponer la celebración, pero no los planes, pues mientras la atleta estaba en la competencia, su novio se encargó de todos los preparativos para el encuentro matrimonial.

Debido a que Edgar no pertenece al la industria deportiva o del espectáculo se sabe muy poco de él, lo único que es público es que aunque no es un atleta como la ex participante de Exatlón México, le gusta practicar futbol, americano, así como baloncesto, beisbol y hasta golfo. Además, es un gran seguidor de Rayados y Sultanes, equipos representativos de Monterrey, Nuevo León.

En redes sociales como Instagram, deja ver que está muy enamorado de su prometida, pues al igual que Ana Lago, comparte muchas fotos juntos, ya sea de sus viajes y celebraciones. Por ello se espera que en las cuentas de ambos queden registrados los momentos más memorables de la boda que se realiza este sábado 30 de julio y que se transmite por Azteca Uno.

Edgar no es deportista Foto: IG @analago95

Apoyó a Ana cuando participó en Exatlón Foto: IG @analago95

En sus redes muestras sus viajes Foto: IG @analago95

Tienen 6 años de relación Foto: IG @analago95

