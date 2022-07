Eduin Caz cumple 28 años y tiene la mima edad que estas famosas y atractivas estrellas de talla internacional | FOTOS

El mundo regional mexicano está de fiesta porque Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme ya empezó la celebración por su cumpleaños número 28 que será este sábado 30 de julio, por eso el originario de Sinaloa prepara algo en grande junto a sus seres queridos.

El artista es considerado uno de los cantantes más famosos en la actualidad, la razón es el éxito que ha logrado con Grupo Firme, una banda que destaca por ser una de las más lucrativas en Estados Unidos, es decir que tienen ganancias millonarias en sus giras.

Eduin Caz además ha destacado en el medio por romper los estereotipos de un cantante de banda y norteño, el joven aparece en el escenario con el cabello de colores y luciendo atuendos de tonos vibrantes y brillos.

Otra de las cosas por las que se ha popularizado Eduin Caz es por los chismes en los que ha estado envuelto, algunos son por su vida personal, en la que destacan su relación con su esposa Daisy Anahy y su presunta infidelidad.

A sus 28 años Eduin se une a la lista de artistas que tienen está edad y que son muy famosos por hacer lo que más les apasiona, estar arriba del escenario y expresar con música todos sus sentimientos.

Famosos con 28 años

Bad Bunny

Nació el 10 de marzo de 1994

Es el mayor exponente de trap y reggaetón en el mundo, las listas de música están llenas de sus canciones, tiene colaboraciones con famosos como Drake, J Balvin, Nicky Jam, Ozuna, Daddy Yankee, Becky G y Jennifer López, por mencionar algunos.

Harry Styles

Nació el primero de febrero de 1994

Es un cantautor y actor inglés que saltó a la fama como miembro de la banda de pop One Direction. Después de que se desintegro la agrupación empezó una carrera como solista, su primer sencillo fue “Sign of the Times”.

Rosalía

Nació el 25 de septiembre de 1993

Es una artista española de flamenco-pop. Fue en el 2019 cuando alcanzó la fama internacional con los sencillos “Con altura”, actualmente realiza una gira llamada “Motomami” que también corresponde a su última producción discográfica.

Maluma

Nació el 28 de enero de 1994

Maluma es artista urbano más “sensual” según sus fanáticas, es exponente de reggaetón, trap y pop latín. Algunos de sus discos más importantes son “Pretty Boy, Dirty Boy”, el cual recibió múltiples certificaciones de platino y “F.A.M.E., 11:11” y “Papi Juancho”, también han sido bastante virales.

Cazzu

Nació el 16 de diciembre de 1993

Aunque algunos saben de Cazzu por ser la presunta pareja de Christian Nodal, la verdad es que la famosa supera al sonorense en seguidores, es una trapera argentina que recientemente lanzó el disco “Nena trampa” con el que está triunfando a nivel internacional.

