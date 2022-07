Karely Ruiz presume sus curvas con mini short de mezclilla y bralett con transparencias: VIDEO

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió su escultural figura con un espectacular y revelador outfit que le permitió llevarse decenas de halagos y a su vez pudo confirmar por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

En las últimas semanas Karely Ruiz ha experimentado diferentes complicaciones para mantenerse en contacto con sus miles de seguidores debido que su cuenta de TikTok fue bloqueada, por lo que ha tenido que recurrir a las historias de Instagram para poder seguir derrochando sensualidad y fue a través de esta vía donde compartió un breve video con el que robó miles de suspiros.

En el mencionado video, Karely Ruiz únicamente quiso presumir su figura y su espectacular outfit, el cual, se trataba de un mini short de mezclilla, el cual utilizó acompañado con un cinturón con diferentes decoraciones de acero que le dieron a su imagen un toque de rudeza combinado con sensualidad, además, utilizó un revelador bralette negro con transparencias con el que dejó boquiabiertos a sus fans y para rematar utilizó unas gafas de sol con las que derrochó estilo.

Cabe mencionar que Karely Ruiz aprovechó su video para anunciar que “ya entrará al gym” pues desde hace un par de semanas ha dejado ver en diferentes publicaciones que ya no está conforme con su silueta pues considera que ha subido de peso, sin embargo, sus seguidores le han pedido que no se realice ningún cambio por ahora, pues luce más que perfecta, no obstante, todo parece indicar que la bella modelo de OnlyFans está más que decidida a recuperar su figura pues hace apenas un par de días dejó ver que por su aumento de peso rompió una de sus blusas.

¿Cuándo regresa Karely Ruiz a TikTok?

Karely Ruiz sufrió el bloqueo de su cuenta de TikTok hace un par de semanas por incumplir las normas de la mencionada plataforma pues, aunque no realiza desnudos sí utiliza diferentes atuendos que la han traicionado en más de una ocasión y hasta ahora, no hay una fecha para que le devuelvan su cuenta a la colaboradora de “Es Show”, quien estaría perdiendo miles de pesos por cada día de bloqueo ya que no puede monetizar su contenido y se está perdiendo de algunos contratos por patrocinios.

Karely Ruiz lleva más de dos semanas sin su cuenta de TikTok. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que los seguidores de Karely Ruiz le han sugerido que abra una nueva cuenta de TikTok, sin embargo, la modelo no ha mostrado intenciones de hacerlo pues aparentemente quiere recuperar su perfil, en el cual, ya acumulaba casi 9 millones se seguidores, no obstante, se espera que sea en los siguientes días cuando la modelo tenga una resolución sobre la devolución de su cuenta.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz revela cuál es su secreto más grande de belleza; sin él “no se ve bien” ante la cámara | VIDEO

Karely Ruiz: Vístete como ella por menos de 300 pesos