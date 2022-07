Alex Fernández revela la advertencia que le hizo “El Potrillo” sobre el escenario

Alejandro Fernández goza de una exitosa carrera en la música regional mexicana herencia de su padre, el “Charro de Huentitán”, con quien compartió escenario tal y como ahora lo hace con su hijo Alex, a quien no dudó en hacerle una fuerte advertencia antes de llegar al público con él.

Vicente Fernández es considerado uno de los máximos exponentes del regional mexicano y su legado continúa en voz de “El Potrillo”, quien ha decidido impulsar la carrera de su hijo en la música ranchera compartiendo momentos juntos sobre el escenario, donde también da muestra de profesionalismo.

En entrevista para “Ventaneando”, Alex Fernández habló de su prometedora carrera en la música siguiendo los pasos de su padre y su abuelo; además, de las lecciones de profesionalismo que le han dado dejando de lado lo familiar y el cariño que existe entre ellos fuera del escenario para darle lo mejor al público.

Alejandro Fernández lanza advertencia a su hijo Alex. Foto: Instagram @alexfernandez.g

Detalló que antes de compartir un espectáculo su padre, Alejandro Fernández, éste le lanzó una fuerte advertencia: “Me dijo: ‘Más te vale que lo hagas bien, yo en el escenario no tengo familia, no hay familia’”. Añadió que en los primeros conciertos estaba muy nervioso, pero ahora se siente arropado y con confianza cuando cantan juntos.

Hija de Alex Fernández

Tras la entrevista con Pati Chapoy, el cantante compartió en sus redes sociales un video en el que se puede ver a su hija Mía, quien tuvo una tierna reacción al ver a su padre a través de la televisión en el programa de espectáculos.

"¡Cómo quieren que no me vuelva loco con eso! Vean no' más como ya me reconoce mi princesa hermosa. Te amo, chiquita. Ya no aguanto por regresar a abrazarte y atacarte a besos", es el mensaje con el que Alex Fernández compartió el tierno momento.

Aunque Alex Fernández continúa compartiendo el escenario con su papá, el intérprete de "Me dediqué a perderte", se ha enfocado en proyectos por separado para dar a conocer su música y poner en práctica las enseñanzas del cantante y su abuelo.

