Anyelo RR, el artista que quiere revolucionar el género urbano

Para Anyel Rubier Reyes, mejor conocido como Anyelo RR, el género urbano está dando un cambio para bien, además de que lo están mirando con otros ojos y con otro punto de vista. Una muestra de ello, según el artista, es su tema ‘Mano en el Piso’.

“Mano en el Piso fue algo orgánico que se dio gracias a que ya tenía relaciones con estos dos artistas (Brray y Jawy Mendez). Estoy muy agradecido con estos colegas, ya que han aportado bastante a este gran proyecto que, en lo personal, lo disfruté mucho”, declaró.

Ahora, el músico presenta su nuevo sencillo “Enemy”, un trap poderoso con rimas que encajan barra tras barra marcando ese flow característico del artista cubano, repitiendo con Eliosbel Galarraga “El Brujo” en la producción.

Anyelo anotó que le gustaría colaborar con exponentes mexicanos (Foto: Especial)

“Enemy es un tema en el que yo me desahogo contra las personas que, tal vez, sin conocerte te juzgan y hablan de ti, sin saber en verdad quién eres. Entonces, a personas así las prefiero a distancia y, por ende, les deje saber lo que pienso de ellas en ese tema”, manifestó.

A pesar de los tragos amargos que ha pasado siendo un artista independiente, no se imagina su vida sin música. Anotó que siempre supo que su pasión era el estar detrás de un micrófono. Sin embargo, no descarta en un futuro incursionar en la moda.

“Si no me dedicara a la música, creo estaría en el mundo de la moda, ya que me gusta mucho el arte de la moda y la joyería, así como el crear prendas de arte, etc. También me gustaría hacer una colaboración de ropa; me gusta mucho la moda”, dijo.

A su vez, Anyelo anotó que le gustaría colaborar con exponentes mexicanos. “De México soy buen amigo de Jawy Méndez y también de Natanael Cano, por lo que, si en algún momento se da otra oportunidad, que sea porque nace de corazón”, mencionó.

