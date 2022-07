Alyson Eckmann: Ella es la bella modelo de OnlyFans que rechazó a Cristiano Ronaldo | FOTOS

En los últimos días, el nombre de Alyson Eckmann ha estado en tendencia en diferentes redes sociales debido a que recientemente reveló que rechazó a Cristiano Ronaldo y desde entonces el interés por conocer más a fondo su vida personal ha ido en aumento, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de la bella modelo de OnlyFans, así como todo lo que dijo de su relación con el astro portugués, la cual sucedió alrededor del 2015.

El nombre de Alyson Eckmann comenzó a tomar relevancia desde hace algunos días debido a que realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales en la que sus fans aprovecharon para cuestionarla acerca de su relación con Cristiano Ronaldo por lo que la modelo de 31 años sorprendió al hablar abiertamente del tema y en un breve relato contó cómo conoció al futbolista y cómo fue que rechazó pasar la noche con él.

La modelo presentó esta foto para darle credibilidad a sus palabras. Foto: Especial

“Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo, entonces nos hicimos como amigos y ahí en la fiesta me invitó a su casa, yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente y que yo sabía lo que iba a pasar si iba a su casa y mi amiga, que estaba ahí conmigo me dijo: ‘Aly no puedes decir que no, no puedes, por favor’ y le conteste fine, pero le dije a Cristiano: ‘Me tienes que mandar a mi casa con un chofer tuyo cuando yo diga’ y él dijo que sí”, señalo la también influencer y cantante.

En otro momento de su relato, Aly Eckmann aseguró que salieron separados de la fiesta, pero que al final llegaron a la casa del astro portugués en Madrid y una vez instalados solo bebieron champagne hasta que alrededor de las tres de la mañana la modelo simplemente decidió irse y el astro portugués solo le puso como condición que intercambiaran números para seguir en contacto, sin embargo, las cosas no pasaron a mayores y simplemente dejaron de hablar debido a que sus conversaciones eran más que monótonas, no obstante, señaló que cree que CR7 quería que ella tomara la iniciativa, lo cual, no sucedió.

“Nos tomamos unas copas de champagne y ya, como a las tres de la mañana le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chofer, ya está, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes, pero siempre era lo mismo y ahí se quedaba, yo creo que él quería que me auto invitara a su casa, pero él vivía en la mitad de la nada y no iba a ir en taxi a su pu*a casa”, sentenció la modelo en un video que tituló “podría haber sido Georgina, fuck”.

Para finalizar, Alyson Eckmann aseguró que rechazó a Cristiano Ronaldo debido a que no va por la vida teniendo relaciones sexuales con todos los famosos que se atraviesan por su camino y para finalizar, aseguró que también pasó una situación similar con Louis Tomlinson de One Direction, pero mencionó que esa es otra historia.

¿Quién es Alyson Eckmann?

Alyson Rae Eckmann es originaria de Estados Unidos, sin embargo, cuando tenía 20 años viajó a España para vivir la aventura europea y asegura que de manera casual fue invitada a participar en un famoso reality show en el que se trataban de formar parejas, no obstante, su carisma le abrió nuevas oportunidades y se convirtió en presentadora, locutora y hasta reportera en diferentes producciones de la televisión española.

Cabe mencionar que también cuenta con algunas incursiones en el mundo de la música y es principalmente conocida por haber ganado la quinta edición del “Gran Hermano VIP” en España. Actualmente vive en California junto a su novio, un hombre llamado Joey y desde hace algunos meses incursionó de forma exitosa en OnlyFans, lo cual, le ha permitido seguir inmiscuida dentro del mundo de la farándula.

SIGUE LEYENDO:

Dani Alves: De trabajar en una granja para ayudar a sus papás a ser el máximo ganador del futbol

FOTOS de Georgina Rodríguez en bikini causan polémica por "celulitis"; la defienden en redes