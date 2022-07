Anjeza, la artista que inspira y empodera a las mujeres con sus letras

Anjeza Angie Gega es una artista multifacética que ha sabido combinar su carrera como cantante con la escritura, la actuación, oradora motivacional y el mundo de la moda. Además, es conocida por su independencia, pasión y mensajes de fortaleza.

La pasión por la música llegó desde temprana edad. De niña le gustaba bailar y cantar, pero fue a los 16 años cuando llegó su oportunidad de demostrar de lo que estaba hecha; hizo una coreografía con bailarines profesionales para un espectáculo que marcaría su destino.

Tiempo después en Grecia, un manager la descubrió bailando y sin pensarlo dos veces la invitó a formar parte de su espectáculo. Así comenzó a cantar canciones de Shakira y Jennifer López.

Un manager la descubrió bailando y sin pensarlo dos veces la invitó a formar parte de su espectáculo (Foto: Especial)

“Aprendí que no es fácil cantar y bailar mientras estás en vivo, pero continuaba. Cuando no tenía aire para poder cantar bailaba. Cuando cantaba una nota mala sin afinación decía ‘Está bien seguro que ellos no te entendieron nada’ y continuaba. Así fui aprendiendo”, dijo.

Ahora, la intérprete se decanta por el género urbano en el que propone dar un mensaje que inspire a las mujeres, así como de disfrutar la vida. Sin importar el qué dirán, ahora promueve su más reciente material ‘Esta noche vale to’.

“Busco unir través de mí música. Quiero empoderar y que todo el mundo baile con mi música con y sin saber que significan las letras ya que canto en nueve idiomas, aunque me gustaría cantar en más”, manifestó.

A su vez, para ella la moda representa un estilo de vida que va de la mano con la música, ya que es la proyección que das ante tu público y la manera en la que te recuerdan. “La moda es una cultura de representación. Tiene una voz poderosa. Lleva mucha confianza y respeto por uno mismo”, explicó.

Además de ser cantante, la mujer es autora de dos libros y tiene uno más en camino con el que muestra una faceta distinta. El libro se llamará ‘Un corazón que sangre amor’ y habla del viaje de una niña creciendo, aprendiendo y perdonando

“Estoy escribiendo un libro basado en mi vida, pero escrito en tercera persona. Quizá nadie entienda que en realidad fui yo, sobre todo porque no quiero poner atención en mi doloroso pasado sino dar un mensaje de amor”, anotó.

Sigue leyendo:

Bad Bunny se rinde ante Anahí; el tema "Sálvame" de RBD logra colaboración magistral | VIDEO

Toma aire antes de ver cómo lucía Gal Gadot cuando fue soldado a los 20 años

Comparan a Alejandro Sanz con Christian Nodal y J Balvin por radical cambio de look