Amandititita se arrepiente de haber "atacado" a Pepe Aguilar durante un concierto |VIDEO

José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido dentro del gremio artístico como Pepe Aguilar, es un cantante reconocido a nivel mundial y es que sus éxitos como “Por mujeres como tú”, “Prometiste”, “Miedo”, entre otros han robado el corazón de muchos seguidores.

Por otro lado, debemos recordar que el famoso cantante y el líder de la Dinastía Aguilar conformada por sus cuatro hijos: Ángela, Leonardo, Aneliz y Emiliano, así como su esposa Aneliz, no se ha vuelto el centro de atención de los reflectores para temas privados, sino que se mantiene firme ante las cámaras para hablar meramente de temas profesionales y sobre su música.

Y ahora, ha llamado la atención que la famosa cantante y escritora Amandititita compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece Pepe Aguilar compartiendo el escenario con ella, en donde señaló que de cierta manera se “arrepentía” de haberle dicho “esas cosas al maestro”.

“Lo que tengo de chiquita, lo tengo de abusada. Es usted un hombre del mundo regional; colecciona chaparritas y yo no soy una más. Si ganas no me faltan, me las voy a aguantar…yo no caigo así de fácil aunque sea Pepe Aguilar. Quiero un anillo, hijos y camioneta, ¿usted me lo daría?, dígame la neta”, le declara la famosa cantante de “Te esperé” al famoso cantante mexicano.