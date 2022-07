Paola Rojas deslumbra en bikini desde las playas de Yucatán | FOTO

La popular conductora de televisión, Paola Rojas, se ha posicionado como una de las celebridades favoritas de las redes sociales. La famosa participante de "Netas Divinas" acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram, red social donde constantemente comparte sus looks y los viajes que realiza.

En esta ocasión, la conductora presumió que se encuentra realizando un viaje por Sisal, Yucatán. "Hoy estuve en uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida: un ojo de agua en medio de un manglar", escribió en la descripción de su publicación.

Se encuentra realizando un viaje por Sisal. Foto: @paolarojas

"Me sumergí en agua salada, agua salobre y agua dulce; comí delicioso y me maravillé con todo lo que vi. Me encantó el compromiso que tienen los prestadores de servicios turísticos con la preservación de este paraíso. Gracias Luis Enrique y Fernando por guiarnos con tanto cariño por este inolvidable lugar.¡Me fascina mi país!", añadió.

En la fotografía, Paola Rojas lució un traje de baño en tonalidades lila. La conductora posó desde una pequeña embarcación. Además, mostró videos donde aparece nadando en el agua cristalina.

La publicación rápidamente sumó más de 14 mil "me gusta" y recibió más de 150 comentarios. Los seguidores de la conductora resaltaron su belleza, así como los impresionantes paisajes que retrató.

La publicación rápidamente sumó más de 14 mil "me gusta". Foto: @paolarojas

"Lo mejor de mi tierra", "nuestro país es divino", "en Campeche también hay ese tipo de ojos de agua" y "toda una modelo en el mejor lugar del mundo", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus leales seguidores.

Cabe resaltar que Rojas se encuentra disfrutando de un fin de semana en Yucatán. El pasado 23 de julio, la conductora compartió una imagen donde comentó que se encontraba en el sureste del país. "Muy buenos días desde Yucatán.¡Qué felicidad despertar en un lugar así!", dijo.

La conductora lució un look fresco y elegante para sus vacaciones en Yucatán.

