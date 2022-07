Conductora de VLA revela escalofriante viaje en taxi que no la dejaba bajar: "Estaba tomando otra ruta"

En los últimos años los taxis libres y los de aplicación se han convertido en un arma de ataque por parte de agresores sexuales, de la cual ninguna mujer puede quedar exenta. Uno de los casos recientemente dados a conocer fue el de una conductora de Venga la Alegría Fin de semana, quien relató lo vivido durante el programa.

Se trató de Alana Lliteras, la presentadora más joven del equipo, quien contó la situación por la que pasó cuando abordó una unidad de aplicación y ésta no la llevaba a su destino, por lo que se vio obligada a bajar del vehículo en cuanto tuvo la oportunidad.

“Para trabajar no tengo coche, me traslado en taxi de aplicación, pensando que es algo mucho más seguro y la verdad es que no. Justamente el jueves, cuando me dirigía para trabajar, tomé un taxi de aplicación como de costumbre, me subí y desde un principio yo noté algo raro, una incomodidad”, narró.

“Yo le indicaba al conductor la ruta que yo quería que tomara y yo me percaté que no estaba tomando esa ruta. Yo le seguía insistiendo que por favor la tomara. Sabía que tenía que salir por Periférico, pero no se iba por ahí, se empezó a ir por unas callecitas bastantes solas, unos callejones feos, y me empecé a dar cuenta que ya no estaba nada cerca de la ruta que me llevaba a Tv Azteca, estaba en un lugar distinto”, prosiguió.

Él no me decía nada, solamente me dijo: ‘Me acaban de cancelar tu viaje, pero yo te voy a llevar por fuera de la aplicación. Te voy a llevar por mi cuenta a tu destino’”.

En ese momento, la conductora se dio cuenta que el conductor nunca había comenzado el viaje, por lo que no supo su información y no podía compartir su trayecto con su mamá.

“Es como si tú nunca te hubieses subido, no tienes manera de comprobar nada (...) yo estaba en llamada todo el tiempo con mi mamá y gracias a Dios, creo que fue algo que hizo que el conductor me dejara bajar del vehículo”, relató. Sin embargo, contó que tuvo que bajarse en un callejón solo y desconocido, porque el chofer cada vez se alejaba más y más de su destino.

“No tengan miedo a verse exageradas, si ustedes presienten algo sigan sus instintos, terminen el viaje y bájense”, recomendó.

