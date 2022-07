Thalía resalta sus curvas con un ajustado traje de baño

Thalía fue atacada verbalmente esta semana por su media hermana Laura Zapata por los gastos de sepelios de su abuela Eva Mange, quien falleció a los 101 años. Además, la cantante fue acusada de no asistir al funeral de la longeva mujer.

“Estuvo quien tenía que estar, la gente que tenía que estar. Somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada” indicó Laura Zapata a los medios de comunicación con un fuerte palito para Thalía.

En las últimas horas, Thalía volvió a confirmar toda su belleza en las plataformas virtuales. La artista compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La oriunda de Ciudad de México posó con un ajustado y colorido traje de baño. La morocha complementó su look con su cabello recogido, auriculares azules, un gran collar y un delicado make up.

Thalia posando. Fuente: Instagram Thalia.

“Summer loving had me a blast Summer loving happened so fast I met a girl crazy for me Met a boy cute as can be Summer days drifting away To, oh, oh, the summer nights”, ¿Qué canción es? Adivina ;-)” fue el extenso y entretenido texto que eligió Thalía como pie de foto para su mencionado y veraniego post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la esposa de Tommy Mottola cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los veintiséis mil quinientos corazones en tan solo horas. “Es la canción de Grease " Noches de amor" ? Yo creo que es esa por la letra jeje”, “Que barbaridad como té conservas de hermosa” y “La auténtica Barbie de México por décadas” fueron algunos de los mensajes que recibió la protagonista de la trilogía de las “Marías”.