Shakira: así debutaba desde NIÑA con su impresionante voz | VIDEO

Una de las cantantes colombianas más exitosas, populares y con proyección mundial en muchos años es la originaria de Barranquilla, la única y excepcional Shakira.

La actual figura de la música pop y quien está pasando por una crisis en su matrimonio con Gerard Piqué, siempre ha tenido claro el terreno dónde pisa y hasta donde desea llegar en su carrera, por esa razón se ha dedicado a elevar sus conocimientos en composición, música, baile, danza, lenguaje kinestésico, proyección, moda y desde luego, corrientes musicales y nuevas tendencias en el mundo de la música, lo que la hace una de las estrellas más completas en el mundo entero.

Pero todo lo que aparece en la cima tiene un origen, y el de la talentosa creadora de "La loba" o "Rabiosa", comenzó mucho antes de lo que suponemos, cuando apenas era una adolescente y soñaba con ser una artista reconocida y poder actuar y cantar arriba de un escenario.

La joven Shakira se daba a la tarea de imaginar y soñar con las grandes ligas y lo intentaba por todas partes, es por eso que recientemente salió (nuevamente) a la luz, un video muy especial en el que se ve a la jovencita, cantar en un improvisado escenario (suponemos que en su propia casa), un tema llamado "magia", canción creada por ella cuando era una niña.

Una reina desde pequeña

Recordemos que Shakira comenzó a escribir sus propias canciones desde los ocho años y ese material poco a poco se fue consolidando hasta que tuvo la oportunidad de que una disquera produjera ese material (en este caso fue Sony Music Colombia).

El disco fue lanzado en 1991, cuando Shakira contaba con 13 años de edad, y era desconocida, si bien, no completamente, era un hecho que no figuraba como la artista que es ahora. Sin embargo, el disco resultó un fracaso, a pesar de que contaba con varias composiciones de su autoría y de otros compositores, apenas se vendieron 1 200 copias en el mercado (hoy en día tener no de esos discos debe ser una joya).

La jovencita grabó su canción "magia" y además se atrevió a grabar un video de la misma, en formato profesional, pero también en forma improvisada, que es el video que salió de nueva cuenta a la luz, en el que se nota inmediatamente que aquella pequeña no se iba a detener por nada en su camino a la cima, mismo que comenzó unos años después cuando salió su primer gran disco y uno de los más recordados por sus fans y el público en general, el recordado "Pies descalzos" de 1995 que hasta el momento lleva vendidos más de siete millones de copias e innumerables descargas a través de medios digitales.

SEGUIR LEYENDO:

Nuevo trailer de Black Adam sale a la luz; míralo aquí

Shakira: esta sería el último recurso de la cantante contra Gerard Piqué para lograr la custodia de sus hijos

Shakira sorprende a sus fans con nueva imagen; ¿se rejuveneció al terminar con Piqué?