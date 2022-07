Lucía Mendez confiesa que le ruegan tener un OnlyFans: "ganaría millones"

En momentos en que Lucía Méndez se encuentra celebrando sus 50 años de trayectoria artística, la famosa actriz y cantante reveló que sus fanáticos le han insistido que abra su cuenta en OnlyFans, ya que le aseguran que es una gran idea aunque ya cuente con 67 años.

Así lo declaró la famosa cantante y actriz durante una reciente entrevista: “Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”, comentó la artista.

La protagonista de “Más negro que la noche” aseguró que sus admiradores le han hecho saber que desean verla en la famosa plataforma de contenido para adultos pues lo ven como una gran idea, algo que ella descarta por completo hacer.

"Ganaría millones", asegura Lucía Méndez respecto a abrir cuenta en OnlyFans

De haber accedido a esta propuesta, sin duda la icónica actriz de cine, Lucía Méndez habría hecho muy feliz a sus miles de fanáticos que la admiran. Pero al parecer hoy por su hoy su prioridad es su carrera artística y seguir celebrando sus cinco décadas de trayectoria.

Fue el pasado 26 de enero cuando Lucía Méndez cumplió 67 años; 50 de los cuales los ha dedicado al arte, la música y la actuación, lo que le hizo ganar admiradores y muchos seguidores que la siguen apoyando en sus proyectos. Sin embargo, pese al cariño de su público, la cantante descartó complacer a sus fans al abrir una cuenta en la famosa plataforma de contenido erótico.

Una de las grandes razones que dio Lucía Méndez fue su hijo, quien merece todo su respeto, declaró: “Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, aseguró.

La actriz aprovechó para declarar que a sus 67 años aún no le ha cerrado las puertas al amor y aseguró que sigue abierta a conocer nuevas personas y "vivir nuevos romances", eso sí, tiene muy claro con quiénes se daría esa oportunidad, ya que destacó que no saldría con alguien menor que ella.

“No me interesa, imagínate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales, pero no, no podría con alguien más joven”, indicó, en referencia a los mensajes que sus admiradores le hacen llegar mediante sus redes sociales.

