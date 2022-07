Desde la playa, Paola Rojas luce su figura en conjunto de verano | FOTO

Ahora Paola Rojas se dejar ver muy fresca y casual en un conjunto en color arena, con el cual parece disfrutar las altas temperaturas que se presentan en esta época en Yucatán.

La conductora de "Netas Divinas" es una de las celebridades, que a través de sus redes sociales, nos muestra otra faceta de su personalidad.

Fresca y elegante

En esta ocasión Paola Rojas luce un conjunto de dos piezas en un tono arena. Sobre el dorso viste una camisa de tirantes semiajustado que resalta su trabajada figura. En su cintura porta un pareo ajustado a la cadera que abarca hasta debajo de las rodillas, con una discreta apertura en la pierna derecha.

En general podríamos decir que se trata de un look fresco y elegante. Paola Rojas pone el toque a su look con un sombrero yucateco, el cual luce de manera muy especial sobre su cabeza. No podía falta el detalle de uno de los estados más coloridos de México.

Paola Rojas nos tiene acostumbrados que se convierta en tema de conversación. Tan solo el día de ayer la conductora de televisión compartió una fotografía en la que demostró que la moda es otra de sus grandes pasiones al lucir mejor que nunca con un entallado jumpsuit color rosa que seguramente marcará tendencia en este verano.

Un fotógrafo muy especial

La publicación de Paola Rojas en Instagram supera los 7 mil me gusta, se trata de una sesión de fotos hecha por uno de sus hijos. “Ojo, en la última aparece el guapo fotógrafo autor de esta sesión” escribió la conductora en su post.

Al observar la serie de foto podríamos decir que fueron tomadas por un adulto. Sin embargo, fueron hechas por su hijo Paolo que actualmente tiene 11 años. ¿Será que la conductora forma un futuro profesional de la lente?

