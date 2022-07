Verónica Castro hace fuerte revelación y confiesa que en 1989 tuvo que recurrir a esto para conseguir dinero

A pesar de que en este 2022 la exitosa también conductora no ha tenido proyectos dentro del gremio del espectáculo, lo cierto es que Verónica Castro sigue siendo motivo de conversación, pues es considerada una de las actrices y conductoras más famosas de todos los tiempos dentro del mundo del espectáculo en México.

Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952 y desde temprana edad incursionó en el mundo artístico; fue a los 17 años (en 1969) que "La Vero" participó en su primera telenovela llamada, “Yo no creo en los hombres”.

Verónica Castro, una actriz con más de 50 años de trayectoria

En 1975 "La Vero" trabajó la novela "Barata de Primavera", producción en donde interpretaba a Karina Labrada, una villana que aprovecha su juventud y belleza para relacionarse con un hombre rico y maduro, a quien le quitaba el dinero para gastarlo en fiestas.

Verónica Castro es una de las mujeres más exitosas del espectáculo en México. Foto: Especial

Otras de las telenovelas en las que se recuerda la destacada participación de "La Vero" es en “Rosa salvaje”; “Los ricos también lloran”; “Código postal”; “Pueblo chico, infierno grande”; “Los exitosos Pérez”; entre otras.

A pesar de su destacada trayectoria en el mundo actoral, lo cierto es que recientemente Verónica Castro ha llamado la atención de los reflectores luego de hacer una cruda revelación que tiene que ver con una dura crisis económica que enfrento, durante la cual no recibió apoyó de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Verónica Castro tuvo que hacer esto en 1989 porque no tenía dinero

La mamá de Cristian Castro se ha posicionado en el centro de la noticia en el mundo del espectáculo luego de que la famosa compartió un video en sus redes sociales con el hashtag #YoSoyAnda, en donde alzó la voz para pedir el voto libre y secreto de manera presencial y no virtual como se tiene planeado, esto entorno a las próximas elecciones del 8 de agosto para elegir a la nueva persona que estará al frente de la ANDA.

"Como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonce prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta (...) Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50 y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche", reveló Verónica Castro, ya que en 1989, cuando nació su hijo Michel Saenz Castro, el segundo después de Cristian Castro.

