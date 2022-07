Stairs, grupo de pop francés, prepara disco en ESPAÑOL

En 2015, el grupo francés Stairs visitó México por primera vez para cantar con Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, han pasado siete años y siguen cautivando al público mexicano con sus temas en inglés, francés y ahora también en español, ya que mañana sale la versión de "Petite Flamme" en dicho idioma.

“Llevará por título ‘Huracán’, es una canción que escribimos hace unos años y habla de un amor a distancia, la cual simboliza un poco nuestra relación con México, que es lejana pero aun así contamos con mucho apoyo de la gente”, contó Samuel.

La producción corre a cargo de Armando Ávila, a quien admiran, y esperan que el público nacional conecte con la melodía para poder hacer más canciones directamente en este idioma. Por ahora, están a punto de lanzar su disco con composiciones que buscan alegrar al público que los escucha.

Lucille recordó que aprendieron el español en la escuela y también influenciados por las telenovelas que llegaban a su país, y la música de Thalía o Gloria Trevi, pero se animaron a cantar en esta lengua, cuando una radiodifusora española los invitó.

Stairs saltó a la esfera pública en 2014, cuando comenzaron a subir covers a YouTube, así fue como llegaron al Auditorio Nacional con la regiomontana y a otras estrellas de la música, como Lady Gaga, quien además les dio varios consejos: “Nos dijo que esta profesión es de mucha paciencia, porque las cosas no se logran de un día para otro, que hay que trabajar duro y saber quién eres tú, ya que no puedes ser la copia de nadie más. También nos dijo que nos enfoquemos y no nos perdamos entre la fama”.

Samuel y Lucille se sienten afortunados de ser de los pocos grupos franceses que figuran en la escena internacional y esperan que el sencillo nuevo tenga mucha fuerza para grabar más temas y regresar al país azteca.

