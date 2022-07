Paola Rojas reveló por qué le gusta Tinder: "Tienes que ser una desempleada, mantenida, inútil, para tener tiempo de conocer a alguien interesante"

Paola Rojas se encuentra en el ojo del huracán debido a que en la última entrega de “Netas Divinas” emitió un comentario que resultó sumamente polémico pues aseguró que las mujeres que no utilizan Tinder como una opción para ligar son solo aquellas que tienen mucho tiempo libre calificándolas como “desempleadas mantenidas, inútiles”, por lo que la periodista recibió decenas de críticas en redes sociales.

En la última emisión de “Netas Divinas” el tema de conversación giró en torno al uso de aplicaciones como Tinder para conseguir parejas y Paola Rojas fue la primera en expresar su opinión al respecto, la cual, estuvo completamente a favor y mencionó los motivos de su postura, no obstante, durante su intervención soltó el desafortunado comentario en el que calificó como “mantenidas” e inútiles” a quienes no usan este tipo de apps.

“Yo celebro que existan estas opciones, porque me parece eficiente y si algo amo es la eficiencia, imagínate a cuántas comidas tienes que ir, a cuántos bares tienes que salir para conocer a alguien interesante, te tiene que sobrar mucho tiempo, tienes que ser de pronto una desempleada, mantenida, inútil, si estás ocupada no te da tiempo, entonces ahí tienes condensada toda la información, es como recursos humanos, a ver, buscas el perfil interesante y entonces encuentras a alguien y ojo, supongo que se escriben primero y eventualmente puedes hacer una videollamada para comprobar si esta persona existe o no existe”, señaló Paola Rojas.

Tras finalizar su intervención sus compañeras de emisión dejaron pasar por alto su desafortunado comentario y siguieron hablando de otras aristas del tema, sin embargo, en redes sociales, la periodista no se salvó de las fuertes críticas de los internautas.

“Mucho estudio académico para llega a la conclusión de “desempleada, mantenida, inútil” wow”, “Con lo sucedido con tu video te sentiste juzgada, ahora tú juzgas de mantenidas e inútiles a las mujeres que no trabajan”, “Antes de expresarte así deberías pensar las circunstancias de los demás” y “Paola no se puede referir así de otra persona siendo mujer por simple empatía” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado por la producción del programa.

Hasta el momento, la ex esposa de Luis Roberto Alves "Zague" no ha respondido a ninguna de estas críticas que hay en su contra, pero se espera que sea en las próximas horas cuando salga a aclarar todo acerca de su desafortunado comentario.

SIGUE LEYENDO:

“Estoy agotada”, Paola Rojas le dijo adiós a este proyecto por este FUERTE motivo: VIDEO

Paola Rojas, entre acabados del lujo y piso de madera: la lujosa casa de la conductora de Netas Divinas