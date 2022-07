Eugenio Derbez publica FOTO de Alessandra Rosaldo en la cama y Adrián Uribe reacciona

Eugenio Derbez se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en el cine y Alessandra Rosaldo disfruta del aplauso del público con su regreso a los escenarios en el "90's Pop Tour", pero hace poco más de un mes trascendió la noticia de que ambos famosos podrían divorciarse.

Sin embargo, ahora estas polémicas han quedado atrás y el creador de “La familia P. Luche” ha causado sensación al lado de su esposa, demostrando así la buena relación que tienen, esto debido a que recientemente a través de su cuenta personal de Instagram el papá de Aitana, Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez compartió una fotografía en la que se aprecia a su esposa Alessandra Rosaldo como nunca antes.

Eugenio Derbez comparte foto de Alessandra Rosaldo desde la cama

En la postal se puede ver a la cantante acostada sobre su cama mientras se cubre con una sábana blanca, y se puede ver que la famosa no tiene maquillaje además de que posa con su celular en la mano. Esta imagen ha sido comparada con una reciente fotografía que sufrió Jennifer López, esto luego de su boda sorpresa con Ben Affleck.

Dicha imagen ha causado sensación debido al gran parecido de la fotografía de Alessandra Rosaldo con la de Jennifer López, y uniéndose a esta comparación Aislinn Derbez comentó en la postal “Eso es todo Ben… digo, eso es todo papá”.

Pero eso no es todo lo que ha llamado la atención respecto a dicha postal, si no que en la publicación el actor y comediante Adrián Uribe comentó diversos emojis de carita sonriendo, demostrando así que entendió la referencia hacia la foto de Jennifer López, al mismo tiempo que también le dio gracia que en la descripción Eugenio Derbez escribió “Esa es la sonrisa que provoco todas las mañanas…cada que me ve en calzones".

Alessandra Rosaldo sonriendo desde su cama

Jennifer López sonriendo desde su cama

