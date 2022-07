Trata de no sonreír antes de ver a Shakira en la promoción de su nuevo perfume

Shakira vive sus primeras semanas de separación del padre de sus dos hijos, el futbolista español Gerard Piqué y en medio de las negociaciones por la tenencia y el lugar donde vivan los pequeños, debe seguir adelante con sus labores profesionales.

Mientras resuelve si se va a vivir con Sasha y Milán a Estados Unidos o si permanece en Barcelona, ciudad de su ahora ex novio Shakira se enfoca en su carrera. Ahora acaba de lanzar una nueva fragancia y la promoción con un interesante video en sus redes sociales ante sus más de 75 millones de seguidores de todas las latitudes. "Descubre la nueva fragancia Dance Midnight Muse, escribió en Instagram.

Shakira estrenó un nuevo perfume.

Shakira mostró en la red social de la camarita un video en el que ella desfile y posa para la cámara de forma muy llamativa con un vestido en tonos nude en capas y con mucho volumen que resalta su trabajada figura a los 45 años.

Shakira completó el magnífico look con el cabello suelto y en un tono más claro que el actual, tiene un impecable make up y enseña su sonrisa mientras improvisa algunos giros en el aire. Las reacciones de los internautas no tardaron en llegar y se hizo viral, con miles de likes y cientos de comentarios en los que destacan el talento y belleza de la barranquillera.

Durante la presentación de esta nueva fragancia de la marca de Shakira se oye su inconfundible voz en una canción. El producto ya está a la venta en todo el mundo tanto en tiendas físicas como virtuales y tiene un valor alrededor de 30 dólares.