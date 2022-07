Querido actor y exconductor de Hoy confiesa porqué se salió del programa a pesar de ser aclamado por el público

Dentro del mundo del espectáculo y el entretenimiento, uno de los programas más televisados por la audiencia mexicana es el matutino "Hoy", y por los sets de grabación de éste han desfilado decenas de conductores y conductoras, quienes se han ganado el cariño del público.

Uno de ellos fue José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, quien ha destacado por su trabajo como influencer y creador de contenido, al mismo tiempo que ha explorado distintas facetas en su carrera dentro del medio del espectáculo.

Además de ser influencer, el también hijo de la famosa actriz Victoria Ruffo ha sido presentador y comediante además de que recientemente lo vimos destacar como actor protagonista en la serie de Prime Video titulada “Mi tío”. Dentro de sus proyectos el famoso fue invitado en 2017 a conducir en el programa “Hoy”, sin embargo, ahora ha confesado los motivos por los cuales se retiró de dicha producción.

José Eduardo Derbez en el programa "Hoy". Foto: Especial

José Eduardo revela por qué se salió de “Hoy”

Recientemente el hermano de Aislinn y Vadhir Derbez ha desatado furor luego de revelar los motivos por los cuales renunció a su faceta como conductor en el programa Hoy.

A pesar de que el famoso estuvo frente a las cámaras de uno de los programas con mayor éxito en la República Mexicana y compartió cámaras con Andrea Legarreta, Raúl El Negro Araiza, El Burro Van Rankin y Galilea Montijo, lo cierto es que nunca terminó de acoplarse al modo de trabajo.

Fue en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” en el que José Eduardo reveló que no fue sencillo adaptarse al formato y a la velocidad con la que se graban las cosas para televisión.

"Fue una experiencia padrísima, al mismo tiempo rara y complicada. Cuando a mí me lo proponen, yo dije: ' jalo, me late mucho, vamos a intentarle' (...) Realmente todos me recibieron muy bien pero nunca me terminé de acoplar”, reveló el famoso.



