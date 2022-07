Karely Ruiz eleva la temperatura en redes con diminuto conjunto de látex: VIDEO

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad a través de un video que compartió en sus redes sociales en el que se le puede ver presumir todos sus encantos con un revelador y diminuto conjunto de látex, por lo que la bella modelo de OnlyFans se llevó cientos de halagos y también demostró por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bella colaboradora de “Es show” publicó el video en cuestión, el cual ya había sido compartido anteriormente en su cuenta de TikTok y en dicho clip, la modelo e influencer regiomontana derrochó sensualidad con un atrevido conjunto negro de látex con el que no dejó mucho a la imaginación, además, también utilizó una camisa naranja a cuadros, la cual dejó abierta para darle un toque aún más seductor a su imagen.

Cabe mencionar que, en este video, Karely Ruiz también aprovechó para anunciar que se pondrá a dieta, ya que considera que está subiendo de peso, incluso, hace un par de semanas cuando dejó ver que podría estar inconforme con su figura, por lo que existe la posibilidad de que se someta a una nueva cirugía para seguir conservando la espectacular silueta que la catapulto a la fama.

Pese a las palabras de Karely Ruiz, su video no tardó en llegar a otras redes sociales y a páginas administradas por sus fans, donde la llenaron de halagos por su extraordinaria belleza física: “Toda una diosa”, “La más sensual”, “¡Qué cuerpazo!” y “Cada día más hermosa” fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer, quien hace unos días sufrió el bloqueo de su cuenta principal de TikTok, por lo que tuvo que echar mano de una cuenta de respaldo en la cual, no ha estado muy activa.

Karely Ruiz recuerda su humilde pasado

En diferentes ocasiones, Karely Ruiz ha declarado que antes de ser famosa tenía que vender dulces en un local para poder contribuir con los gastos de su familia y hace un par de días, la modelo de OnlyFans sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que mostró cómo era el lugar donde trabajaba, además, aseguró que pese a ser toda una celebridad nunca se olvida de dónde vino ni de su familia, quienes son su mayor motivación.

Este es el puesto de dulces donde Karely Ruiz trabajaba antes de ser famosa. Foto: IG: karelyruiz

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió la modelo de OnlyFans, quien se llevó el reconocimiento de sus seguidores por ser una persona tan humilde y de buenos valores.

