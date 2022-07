Gomita eleva la temperatura en minifalda con transparencias | VIDEO

Gomita, como es conocida la influencer Araceli Ordaz, causó revuelo en las redes sociales, esto luego de compartir en su cuenta de TikTok una serie de videos en los que se lució bailando en un sensual look de minifalda y blusa con transparencias con el que elevó la temperatura.

Sin importar el qué dirán, Gomita es una de las famosas que no tiene miedo a mostrar su figura y reconocer las cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido para lograr presumir su curvilínea silueta como lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, desde que comenzó en el programa "Sabadazo"

Gomita baila en looks de transparencias y enciende TikTok

La ex payasita publicó en la popular plataforma china, donde ya cuenta con 7.5 millones de seguidores, una serie de videos en los que se mostró con un coqueto conjunto de falda corta y top estilo ombliguera, piezas confeccionadas en tela de red que combinó con una bella lencería en tono lavanda.

Gomita se lució en sensual look de transparencias. Foto: TK @gomita_oficial

Fue este viernes cuando la también ex conductora decidió comenzar el fin de semana consintiendo a sus fans y publicó en su cuenta de TikTok los clips en los que se le puede ver moviendo las caderas en su coqueto look, lo que la llevó a ganar miles de "me gusta" y reproducciones.

En las imágenes también se puede ver a Gomita vistiendo un atrevido atuendo que combina una minifalda con transparencias, a juego con una blusa corta, pieza que destaca por su color, pues el lavanda o lila es uno de los tonos en tendencia para esta temporada de verano.

La ex conductora de Sabadazo, se ha visto envuelta en la polémica debido a su salida del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", pues algunos de sus compañeros y miembros del matutino la llamaron "poco profesional" al dejar la competencia, sin embargo, ella lo ha tomado de la mejor forma y hasta ha hecho algunos videos burlándose de la salida de otros artistas.

MIRA EL VIDEO: