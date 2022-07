Frente al espejo, la ex de Marc Anthony eleva la temperatura en traje de baño

Marc Anthony se encuentra muy enamorado de la modelo paraguaya Nadia Ferreira al punto de llegar a comprometerse y quererla llevar al altar a menos de un año de que comenzaron el romance que hoy los tiene en boca de todos. Entre los rumores que trajo y trae esta decisión de contraer nupcias, nació que Shannon de Lima sería una de las invitadas. Lo raro seria como una de las ex esposas del cantante, dirá presente y si lo hará sola.

A principios de 2017, Shannon de Lima y Marc Anthony se divorciaron legalmente, no evitando esto que la relación entre ambos siga siendo armoniosa y cariñosa. La modelo venezolana tomó la decisión de opinar sobre la futura boda de su ex, dejando claro que no hay rencores.“Si me invitan, yo voy. Canto, bailo, hago show, sí claro”.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram.

Mientras Sha de Lima dice estar feliz por el nuevo rumbo que ha tomado la vida sentimental del salsero, ella también celebra lo mucho que el amor logró transformarla, ahora en esta etapa en la que se encuentra plena y feliz por su reciente romance con el cineasta Alejandro Speitzer. “Siempre hablo con Marc, somos muy buenos amigos, siempre. Es parte de mi familia, lo quiero de verdad con el corazón y le deseo lo mejor…”, explicó.

Recientemente y desde sus redes sociales, Sha de Lima demostró que es de las mujeres más bellas de todo el mundo. Posando frente al espejo con un look veraniego, se llevó todos los elogios por parte de los internautas.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram.

Vistiendo la parte superior del traje de baño en color verde petróleo y un pareo de animal print, Shannon de Lima se ganó por arriba de 40 mil likes y cientos de comentarios que halagan su figura mientras la rubia disfruta de unos días en Ibiza.