Karely Ruiz: Así es el puesto de dulces donde trabajaba antes de convertirse en estrella de OnlyFans: FOTO

Karely Ruiz ha mencionado en diferentes ocasiones que antes de convertirse en una súper estrella de OnlyFans tenía que trabajar y estudiar para poder ayudar económicamente a su familia y ahora que la vida le ha cambiado regresó al local donde vendía dulces para demostrar que pese a su fama no se olvida de sus raíces y del lugar del que proviene, por lo que la bella influencer se llevó el reconocimiento de todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz presumió una fotografía donde se le pudo apreciar posando desde un local donde había una mesa improvisada con tablones y cajas de refrescos en la que se ofrecían diversas botanas, dulces y hasta cigarros, además, acompañó su imagen con un texto en el que explicó que ese lugar era en el que trabajaba en su adolescencia para poder contribuir con los gastos de su casa.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo venía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió Karely Ruiz.

Este es el puesto de dulces donde Karely Ruiz trabajaba antes de ser famosa. Foto: IG: karelyruiz

La publicación de Karely Ruiz no pasó desapercibida para sus más de 6 millones de seguidores, quienes de inmediato hicieron que la foto de la modelo de OnlyFans acumulara cerca de 300 mil likes, además, los mensajes para reconocer su humildad no se hicieron esperar.

“Eso es lo que te hace ser una reinota”, “Ante todo la humildad”, “Una persona admirable y de buen corazón” y “Siempre con los pies en la tierra” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Karely Ruiz.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Karely Ruiz se gana el respeto de su público pues hace un par de meses se ofreció a pagarle una sesión de quimioterapia a un joven que padece cáncer, además, lo visitó y lo lleno de regalos y hace apenas unos días se comprometió a regalar agua purificada y despensas para ayudar en las zonas más afectadas por la intensa sequía que azota al estado Nuevo León.

Karely Ruiz se ha caracterizado por su gran solidaridad. Foto: IG: karelyruiz

Por otra parte, hace unos días, Karely Ruiz también reveló que tiene la intención de retomar sus estudios pues confesó que tuvo que abandonar la preparatoria para probar suerte en internet y ahora que ya es toda una celebridad considera que es buen momento para volver a las aulas, aunque no mencionó qué carrera le gustaría cursar.

