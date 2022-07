Invitada al programa Hoy lanza atrevido piropo a Andrea Legarreta; la sorprenden y abandona el foro | VIDEO

Para nadie es un secreto que Andrea Legarreta es considerada una de las famosas más queridas en el mundo del espectáculo gracias al incuestionable talento que derrocha todas las mañanas en el programa Hoy junto a Galilea Montijo y Raúl "Negro" Araiza.

Además de brillar frente a las cámaras de televisión, la estrella de 51 años también puede presumir que es una de las más bellas o al menos así se lo hacen saber sus fieles seguidores en las distintas plataformas, pues de manera recurrente roba suspiros con sus pequeños looks.

Hace unas horas, Andrea Legarreta volvió a robar todas las miradas en los foros de Televisa después de que una de las invitadas al programa Hoy quedara sorprendida con las esculturales piernas que tiene la estrella del matutino.

Fue en la transmisión del pasado lunes 18 de julio cuando el elenco del matutino convivió con las primeras actrices Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Maribel Fernández y Arturo Carmona; uno de los invitados fue la que lanzó un sin fin de piropos a la estrella del matutino.

Minutos después de aparecer frente a las cámaras, Andrea Legarreta comenzó a reír y al tomar la palabra contó que la primera actriz Norma Lazareno se rindió ante sus piernas con un sin fin de piropos, pues incluso utilizó palabras subidas de todo que el público espectador no podía escuchar.

Después de enterarse que estaba al aire, la reconocida actriz de teatro y televisión amenazó con abandonar el foro de televisión ya que expresó una fuerte grosería para hablar sobre las piernas de Andrea Legarreta, una de las conductoras más queridas de México.

"¿Estamos al aire? ¡Ay no!, No, yo me voy, al rato vengo", dijo la actriz ante las risas de los demás conductores.