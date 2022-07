Alyssa Diaz se preparó con policías para la cuarta temporada de "The Rookie"

Alyssa Diaz reveló que pasó tres meses en el cuerpo policiaco de Los Ángeles para interpretar a su personaje Angela López en la cuarta temporada de The Rookie, la cual coincidió con el embarazo de su hijo y el guion se tuvo que modificar para que coincidiera con el acontecimiento. “Fue muy emotivo porque mi personaje estaba embarazada, así que tuve mucha empatía por lo que estaba pasando Angela, tanto en su trabajo, y como madre”, aseguró en entrevista.

Para la actriz nacida en California la historia se adapta a la realidad, “los productores tenían claro lo que querían mostrar, un equilibrio en la historia y por eso se muestran todos los tabúes de las mujeres que trabajan y quieren una familia, pero también muestran la fortaleza de cada una, y la necesidad que tiene cada una de trabajar duro y demostrar lo que tenemos”.

Para la nueva entrega la preparación fue aún más intensa, “tuve mucho entrenamiento, fui con el departamento de policía para que me enseñaran cómo esposar, cómo detener a un criminal, así como bloquear un automóvil, pero también aprendí mucho de ellos, me adentré en su trabajo, pero con muchos de los elementos hasta supe de sus familias”.

Alyssa fue aún más abierta con las mujeres policías, “realmente abrió mi nivel de empatía por las oficiales, porque tienen que hacer mucho para portar el uniforme, y todos los días toman un riesgo, tenía que mostrar lo que es ser mujer en esta industria, escuché muchas cosas horribles del departamento de policía, pero por eso me esforcé por mostrar la otra cara”.

En la cuarta temporada, los agentes tendrán que determinar si el acto en contra de López es una venganza o parte de la estrategia de La Fiera para controlar el narcotráfico en Los Ángeles, Estados Unidos; además de por supuesto, procurar el bienestar de la agente y su bebé.

“En la nueva entrega hay muchas cosas emocionantes, pero creo que aumentó el humor, ya que mi personaje está teniendo muchas dudas por su vida personal y por no fallar en lo laboral, es por eso que la historia tiene muchas opciones”, aseguró la actriz.

Su admiración por Cuarón

Diaz aseguró que le gustaría trabajar con el director mexicano Alfonso Cuarón, “es un genio, una de las mejores películas que he visto en mi vida fue “La princesita”, pero también “Los hijos del hombre” la considero una obra maestra, es un hombre muy talentoso, me encantaría coincidir con él, he comprobado que existe mucho talento en México, por ejemplo mi prometido es de la Ciudad de México, y cuando visitamos el lugar descubro que hay mucho arte ahí”.

Datos

Es de ascendencia mexicana, colombiana e irlandesa.

Se graduó en la Bishop Alemany High School.

Comenzó a actuar a los 12 años en el teatro de la escuela.

Su comida mexicana favorita son los tamales y el atole.

Debutó en 2001 en un episodio de Los Hermanos García.

Apareció en papeles pequeños en series como CSI: Miami.

Números

2011, trabajó en la serie Family The Nine Lives of Chloe King.

1985, fue el año que nació Alyssa en Los Ángeles, California.

