Paty Chapoy revela cuál de sus entrevistas es la que más la marcó

La conductora y periodista, Patricia Chapoy Acevedo, mejor conocida como Paty Chapoy, reveló que, durante su carrera, ha realizado miles de entrevistas que la han marcado en su vida, pero hay algunas en particular que le han dejado huella.

En el programa de Al Estilo de Paulina Abascal, cuando mientras preparaban un rico Panqué de Cítricos, Paty Chapoy fue interrogada sobre su carrera y el cómo es que llegó a ser una de las grandes personalidades del mundo del espectáculo.

"Estudiando periodismo empecé a trabajar en alguna revista como Contenidos que ya no existe, en algún periódico como Novedades, que ya no existe y así me empecé a relacionar, fueron entrevistas que tenían que ver con el mundo social, médico, arquitectónico, etcétera"