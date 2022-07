Esta es la arriesgada película de Jennifer Lopez que debes ver si o si

Jennifer Lopez está pasando un momento soñado. En lo laboral, con muchos proyectos por delante y disfrutando de las creces de lo hecho hasta el momento. En lo personal, ya es oficialmente la esposa de Ben Affleck, noticia que recorrió todo el mundo.

Jennifer Lopez se dedica a pleno a su carrera. Si no son motivos musicales, la artista demuestra que también tiene talento para otras profesiones, como la actuación, donde se destacó con diferentes roles y películas. Su primer salto a la pantalla grande sucedió con Selena. Con este film ganó más de un millón de dólares, fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz y dejó su huella en la industria.

Jennifer Lopez actuando es igual de talentosa que en la música.

Luego de ese papel, las ofertas no le faltaron y una de las películas donde Jennifer Lopez más brilló fue Cercana Obsesión, que vio luz el 23 de enero de 2015. Dicha película, conocida originalmente como The Boy Next Door, se centra en el género de thriller. Detrás de ella se encuentra Rob Cohen como director, y fue escrita por Barbara Curry.

El personaje de JLo es Claire Peterson, quien se separa de su marido Garrett, después de haberlo descubierto siendo infiel con su secretaria. Tras transitar un gran sufrimiento, su mejor amiga la anima a divorciarse. Más adelante, conoce al adolescente Noah Sandborn (interpretado por Ryan Guzman), quien es el sobrino huérfano de su vecino.

Cuando Jennifer Lopez se sumó al elenco de este film tenía alrededor de 46 años (en una semana festejará los 53), mientras que Ryan Guzman tenía solo 28. Debido a que Claire y Noah sienten una enorme atracción, los protagonistas tuvieron que realizar muchas escenas de alto voltaje. Al contar con una gran química, la pasión entre ambos es bastante creíble y logra traspasar la pantalla.