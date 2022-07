¡No más J.Lo! Jennifer López cambia de nombre tras casarse con Ben Affleck en Las Vegas

Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron rápidamente en una de las parejas favoritas de Hollywood tras retomar su noviazgo 18 años después, y este fin de semana sacudieron el medio del espectáculo con la noticia de su boda secreta, pues además de la romántica ceremonia la cantante habría decidido cambiar su nombre.

A principios de 2021 crecieron rumores de un romance entre el actor, de 49 años, y la cantante, de 52, luego de que ella pusiera fin a su relación con el beisbolista Alex Rodríguez. Todo se confirmó en marzo de ese mismo año cuando fueron captados en unas románticas vacaciones, luego de ello no lo ocultaron más y se dejaron ver más enamorados que nunca.

La pareja se comprometió en abril pasado y la "Diva del Bronx" lo anunció con un video en sus redes sociales y a través de su sitio web donde compartió una fotografía del lujoso anillo de compromiso de diamantes en tono verde, éste es considerado por la también actriz como su color de la suerte y siempre lo lleva en sus vestuarios.

Ben Affleck y Jennifer López se casan en Las Vegas. Foto: AFP

De acuerdo con la agencia AFP, J.Lo y Ben Affleck contrajeron nupcias este sábado 16 de julio en una íntima ceremonia en Las Vegas y presentaron una licencia en el condado de Clark, Nevada, en la que se cita el nombre del actor Benjamin Goza y el de la cantante, quien aparece en el documento como Jennifer Affleck.

Aunque el documento indica que la cantante habría decido cambiar su apellido, la pareja aún no presenta el certificado de matrimonio a la Oficina del Secretario del Condado de Clark por lo que todavía no es oficial, aún tienen 10 días luego de su boda para poder hacerlo. Hasta el momento la mediática pareja no ha dado declaraciones.

Jennifer López y Ben Affleck

Desde que “Bennifer”, como los fans conocen a la pareja, dieron a conocer su relación han surgido un sinfín de rumores sobre su vida juntos y entre ellos indican que habrían comprado una lujosa propiedad en Beverly Hills, donde fueron captados saliendo varios camiones de mudanza.

La cantante y el actor se conocieron en 2002 mientras trabajaban en la cinta “Gigi” y luego de que la cantante pusiera fin a su matrimonio con el bailarín Cris Judd comenzaron un intenso romance, un año más tarde se comprometieron; sin embargo, pospusieron la unión y en 2004 anunciaron el fin de su relación.

El primer anillo de compromiso que le entregó el actor de “Batman” a la cantante tenía un diamante de seis quilates de la firma Harry Winston, el valor de la lujosa joya era de poco más de 1 millón de dólares; sin embargo, pusieron fin a su romance señalando que todo había sido en buenos términos.

J.Lo y Ben Affleck retomaron su romance luego de 18 años. Foto: Instagram @afflecklove

