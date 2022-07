Maribel Guardia cautiva con mini vestido de encaje a sus 63 años | FOTOS

Maribel Guardia volvió a confirmar que a sus 63 años sigue siendo una de las favoritas de las redes sociales y que cautiva con su belleza y estilo, esto luego de publicar un par de fotos en su cuenta oficial de Instagram en las que se dejó ver con un coqueto mini vestido de encaje.

La actriz y cantante, que cumplió 63 años el pasado 29 de mayo, es una de las famosas como Olivia Collins y Lourdes Munguía, que presume una figura esbelta y trabajada como hace unos años cuando se dio a conocer en el mundo del espectáculo y demuestra que la edad no es impedimento para lucir sensual.

Maribel Guardia enamora en coqueto vestidito de encaje

Guardia cautivó en Instagram, plataforma en la que cuenta con 7.7 millones de seguidores, al compartir un par de fotografías en las que se le puede ver posando junto a su gata de nombre Leia, imágenes con las que dejó sin aliento al lucirse con un pequeño vestido de tono azul en tela de encaje.

La actriz se luce en coqueto look y paraliza las redes. Foto: IG @maribelguardia

"Feliz con mi gatita Leia. Les mando besos", escribió la actriz y cantante para acompañar la imagen en la que ha recibido cientos de comentarios y miles de "me gusta", demostrando que la edad no es impedimento para lucir sensual en un look muy corto, con el que presumió sus piernas de infarto.

En las instantáneas que Maribel compartió con sus millones de fans, se le puede ver luciendo sus curvas en un vestido de color azul encendido que llama la atención por su estilo que combina un escote cruzado y una falda tipo "A" que llega a la altura de los muslos.

La guapa actriz inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume atrevidos looks, como los atuendos para hacer ejercicio con los que deja ver su marcado y trabajado abdomen.

Maribel presume sus piernas de infarto en coqueto mini vestido. Foto: IG @maribelguardia

