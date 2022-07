La ex de Marc Anthony paraliza la red con su silueta perfecta

Shannon de Lima, ex esposa entre 2014 y 2017 del cantante de salsa Marc Anthony, es sin dudas una de las mujeres latinas más hermosas del mundo. La venezolana de 33 años no deja de enamorar a todos en redes sociales.

Recientemente, el ex esposo de Sha de Lima regresó a Chile, el que es uno de los países que más lo quieren. El cantante ofrecerá un show el próximo 1 de septiembre en el Movistar Arena, tres años después de su presentación en el Festival de Viña del Mar, antes de ponerse de lleno en su relación amorosa con Nadia Ferreira, a quien ya le pidió matrimonio.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram.

Sobre una nueva etapa nupcial de Marc Anthony, Shannon de Lima se manifestó semanas atrás y dejó claro que sí la invitan, no ve inconvenientes para asistir a la boda de quién es además de su ex, un buen compañero a lo largo de estos años para ella. No es así , el caso de Jennifer Lopez, otra de las ex esposa del salsero, que si bien con Sha no tuvo problemas, si los tiene con la modelo paraguaya que tendrá que cuidar a los hijos que tuvo con Anthony.

Mientras transita una vida a pleno, Sha de Lima conquista corazones en redes sociales. En Instagram cuenta con 2.5 millones de seguidores que a diario esperan saber de ella para reaccionar el contenido.

En sus stories de la red social de la camarita, Sha de Lima se lució mostrando un traje de baño de color verde agua y un gorro estilo piluso, con el cual armó un nuevo outfit para adoptar. Está foto es un reposteo que la modelo hizo de otra página, que la etiquetó.