La ex de Luis Miguel paraliza la red en traje de baño

Mollie Hannah Gould es una de las ex novias que tuvo el cantante Luis Miguel y quizás la más polémica por lo que significó su ruptura tras atravesar una infidelidad por parte de la modelo de 23 años. Desde entonces a ella se la volvió a relacionar con otros hombres, pero a Luismi no se lo volvió a ver en pareja.

Aunque Luis Miguel es una figura pública muy conocida tras años de estar bajo el foco de los reflectores y luego de su reciente éxito con su bio serie de Netflix, en la actualidad es poco lo que se conoce acerca de sus relaciones. No precisamente por no superar lo que dejó Mollie Hannah Gould, si no por sus obligaciones laborales y personales.

Sin embargo, el ex de Mollie Gould, mantiene una relación con la argentina Mercedes Villador, con quien tuvo una aparición reciente en las enormes playas de Miami. A diferencia de sus noviazgos anteriores, no hay muchos detalles sobre este romance del Sol de México , excepto por algunas imágenes de sus salidas.

Lejos de querer ser relacionada con Luis Miguel, Mollie Gould se aparece en redes sociales frecuentemente y sube las temperaturas de una manera que solo ella sabe. Recientemente, subió un video a historias de Instagram, que se fueron repartiendo en varias partes, dejando atónita a la parcialidad masculina.

Luciendo un traje de baño morado de dos partes, y estando dentro de su habitación. Para sumarle belleza a su baile u poses, le agrego filtros propios de la red social de la camarita y música, la cual cantó al compás de los movimientos