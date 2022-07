Arrepentida, Andrea Legarreta confiesa que rechazó cena con Luis Miguel por esta razón

Desde muy joven, Luis Miguel fue muy asediado por las mujeres, fans y famosas querían salir con él, sin embargo, el cantante tuvo que romper algunos corazones. No obstante, hubo quienes lo rechazaron, como Andrea Legarreta, quien confesó que está arrepentida de haberse negado a tener una cena con el intérprete de "La incondicional".

La conductora del programa "Hoy" recordó que en los años 80, ella acudió a un restaurante de Acapulco con su familia y ahí lo conoció. El llamado "Sol de México" la invitó a su fiesta de cumpleaños, y destacó que aunque no era algo privado, se sintió halagado por ser considerada para este importante evento.

“Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, 'queremos ver si usted quiere asistir'”, narró la conductora del matutino de Televisa.

Andrea Legarreta rechazó ir a la fiesta de Luis Miguel Foto: IG @andrealegarreta

Andrea Legarreta se arrepiente de rechazar a Luis Miguel

La también actriz, que hace unos días cumplió 51 años, señaló que cuando era joven, como todas las chicas de su edad, también estaba enamorada del llamado "Sol de México", sin embargo, cuando se dio la oportunidad de ir a una fiesta en su casa, lo rechazó, por que en ese momento tenía novio.

Legarreta confesó que después de un tiempo se arrepintió de haber rechazado la propuesta de Luis Miguel, pues aunque en aquel entonces estaba muy enamorada de su pareja, Eduardo, este le fue infiel.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho; una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”, destacó.

La conductora de "Hoy" dijo que le da mucha pena esta situación, ya que por muchos años se malinterpretaron las cosas, pues hasta se ha llegado a decir que "Luismi" estaba interesado en ella, pero todo se trató de un acto de cortesía por parte del cantante de "La Bikina" y "Culpable o no".

