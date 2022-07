¿Y Shannon de Lima? FOTO de Alejandro Speitzer desata rumores de nuevo romance

Alejandro Speitzer se ha convertido en uno de los actores más codiciados gracias a su talento ante las cámaras, sin embargo, no ha evitado ser blanco de controversia por los rumores que han surgido sobre su vida amorosa por la que esta vez recibió críticas debido a la romántica foto que compartió en sus redes sociales donde posa junto a una misteriosa joven.

Speitzer, de 27 años, construye una sólida carrera como actor desde muy temprana edad con telenovelas como “Atrévete a soñar” y “Cómplices al rescate”, pero desde hace algunos años ha llamado la atención de los fans por los escándalos en su vida amorosa al ser relacionado con hermosas mujeres, como la actriz española Ester Expósito.

Te puede interesar: Shannon de Lima voló la red con un top perfecto para todas las mujeres

Tras ser captado en los últimos meses compartiendo románticos momentos con la modelo Shannon de Lima, el actor confirmaría una ruptura al compartir una foto en la que aparece abrazando a una misteriosa joven mientras disfrutan de la playa en un lujoso yate. Hasta el momento se desconoce de quién se trata, pero el corazón que acompaña la publicación da indicios de una nueva conquista.

Alejandro Speitzer con misteriosa joven. Foto: Instagram @alejandrospeitzer

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato los fans cuestionaron al actor sobre el drástico cambio de relación luego de que ni siquiera confirmara su romance con la modelo venezolana. “¿Y Shannon?”, “Como cambian de novios tan rápido”, “Este man como cambia de mujeres”, “¿Y ahora qué pasó con Shannon?”, “Que alguien me explique quién es ella” y “Este hombre ya no sabe con quién estar”.

¿Y Shannon de Lima?

A principios de 2020 surgieron los primeros rumores de un romance con la actriz española Ester Expósito, en aquel momento se indicó que Danna Paola pudo haber sido la encargada de presentarlos debido a que compartió cámara con ambos, con él en una telenovela infantil y con ella en la exitosa serie “Élite” de Netflix.

Los rumores duraron poco, pues comenzaron a compartir fotos de sus románticas vacaciones juntos en donde se dejaron ver más enamorados que nunca; además, compartieron créditos en la serie “Alguien tiene que morir” que habría dado pie al quiebre de su relación en 2021.

Te puede interesar: Alejandro y Carlos Speitzer: 5 FOTOS que demuestran que son los actores más guapos

Desde febrero pasado comenzaron a surgir teorías que apuntaba a un nueva conquista con la modelo venezolana Shannon de Lima, aunque fueron captados juntos en diversos eventos él continuaba negando que existiera algo entre ellos y decidió mantener todo alejado de los reflectores.

Sin embargo, De Lima confirmaría que estaban juntos con una fotografía en la que aparecen abrazos y que acompañó con el tierno mensaje “mi vida” y un corazón. Además, fueron captados en el aeropuerto de Monterrey, donde acudieron al festival Pa’l Norte 2022.

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima. Foto: Instagram @shadelima

SIGUE LEYENDO:

Manelyk González confiesa que EXTRAÑA a Carlos Speitzer, ¿se enamoró de él?

Ester Expósito, ¿manda indirecta a Alejandro Speitzer? Foto desata rumores tras confirmar romance con Shannon de Lima

Shannon de Lima: FOTOS en bikini con las la modelo venezolana que se robó el corazón de Alejandro Speitzer