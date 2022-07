La chica favorita de BTS debuta como idol K-Pop, conoce a esta exintegrante

Antes de la fama mundial de BTS, el grupo sufrió varios cambios en su alineación original que atrasaron su debut. Los ex integrantes originales, excepto RM, decidieron abandonar el proyecto. Además, siempre se ha hablado del famoso octavo miembro, lugar ocupado por Adora.

La joven llamada Park Soo Hyun de 24 años, también conocida como Adora, se ha convertido en un integrante más del grupo a lo largo de su carrera. Ha participado como parte de los coros de sus canciones, así como productora o compositora en sus álbumes, pero ya comenzó su carrera en solitario.

La joven decidió dejar BigHit en 2022, tras dejar dicha agencia tuvo su debut en solitario, demostrando su gran talento como cantante y su comeback fue hace poco.

Adora, la chica favorita de BTS, también es una idol K-pop

Fue en noviembre de 2021 que Adora, considerada la octava integrante de BTS, debutó como solista K-Pop con el sencillo Make U Dance bajo la empresa AURA. Para febrero de este año, anunció un segundo sencillo titulado "The Little Name" y el primero de junio lanzó "Trouble? Travel".

Su paso no solo fue con BTS, pues también trabajó con TXT y hasta cierto tiempo era la única mujer dentro de la compañía. Además, antes de esto, fue aprendiz de Music K Entertainment, pues sería integrante del grupo femenino The Ark, el cual lamentablemente no se concretó con su proyecto.

