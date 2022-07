Ni su novia; Mijares admite que Lucerito es la única mujer que lo domina

Lucerito es una de las grandes promesas de la música en México y su papá, Manuel Mijares, lo sabe muy bien, pues admitió que no sólo tiene talento, también posee un temperamento el cual ha hecho que sea la "única mujer que lo domina". El cantante no pudo ocultar lo orgulloso que está de su hija, por lo que habló de muy buena forma de ella en una entrevista.

Lucero y Mijares han apoyado a la joven de 17 años en sus comienzos en la música, pues aunque no ha debutado de forma oficial, ha tenido la oportunidad de cantar junto a ellos en los escenarios más importantes como el Auditorio Nacional, en donde sorprendió con su voz. Sus grandes maestros, sin duda alguna, han sido sus padres, sin embargo, podría haber superado su talento.

Mijares y Lucero le han abierto el camino a su hija Foto: Especial

Mijares admite que Lucerito es la única mujer que lo domina

Hace unos días, el intérprete del éxito "Soldado del Amor" ofreció una entrevista para el canal de YouTube del periodista Alberto Peláez. Durante la conversación hablaron de su larga trayectoria, sin embargo, no evitó los cuestionamientos sobre su hija Lucero, quien a su corta edad ya se ha llevado la atención de los fanáticos.

El artista, de 64 años, destacó que las habilidades vocales de Lucerito superan a las de él y de su exesposa: "No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre”, indicó, a la par de que dio a conocer que la joven intérprete, también le ha dado tips, ya que tiene buen oído. “Me dice 'aquí te estás desafinando una cuarta' y yo le digo: ‘lo hice bien’, y me dice: ‘no’”.

Ante estas declaraciones, Peláez le preguntó si en verdad ella lo corregía a él, a lo que Mijares respondió: “Claro, ella es la única mujer que me domina y yo obedezco como debe ser”, desatando las risas entre los dos, quienes tuvieron una amena conversación en la cama del cantante.

Asimismo, el intérprete de "Bella" insistió que Lucerito Mijares aún no se lanzará como cantante, pues primero tiene que terminar la escuela. "Todos dicen: ¿ya están lanzando a Lucerito?’ y nosotros: ‘no, no, no, no estamos lanzando nada. Ella tiene que terminar su prepa y seguir con sus clases de canto”, sentenció.

