Los Beckham en peligro: Las escalofriantes cartas de una acosadora; buscó sacar a su hija de la escuela

La familia Beckham vivió momentos de terror por una mujer de nombre Sharon Bell que los acosó durante meses y envió cartas que el exfutbolsita calificó como “amenazadoras”; además, puso en peligro la seguridad de su hija menor, Harper, cuando intentó sacarla de la escuela argumentando que era suya.

En marzo pasado David Beckham presentó una denuncia contra Sharon Bell, de 58 años, luego de que entre julio y noviembre del 2021 la mujer envió escalofriantes cartas a sus casas en Oxfordshire y Londres hasta donde también se presentó exigiendo un encuentro con él, asegurando que estaba enamorada desde la infancia.

De acuerdo con el exfutbolista, Sharon Bell puso en riesgo la seguridad de su hija de 11 años, Harper Beckham, al intentar sacarla de la escuela argumentando que era suya. Indicó que llevaba con ella algunos libros y un oso de peluche; además, la mujer tiene delirios de haber tenido un romance con él y que su esposa, Victoria Beckham, quería robarle sus óvulos.

Harper Beckham, hija del exfutbolista. Foto: Instagram

David Beckham presentó su declaración en una audiencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en ésta señala que lo sucedido ha provocado que su esposa, la exSpice Girl, esté en constante preocupación por su hija cuando se va de excursión con sus compañeros de la escuela y que la niña “tiene miedo de salir y eso le ha hecho las cosas más difíciles”.

Cartas de acosadora

El tribunal leyó las cartas de Sharon Bell durante la audiencia en la que la mujer también declaró, aunque lo hizo a través de una videoconferencia desde un psiquiátrico donde se encuentra por los delirios que tiene de haber tenido una relación con David Beckham y aquellos en los que piensa que Harper Beckham es su hija.

"Conseguí tu dirección de una agencia de detectives, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. (...) Victoria me debe algo de dinero, dijo que ha estado robando de mi cuenta bancaria durante años, lo cual no es muy agradable. Te agradecería que ella no estuviera allí”, se lee en una de las cartas retomadas por “La Vanguardia”.

En la segunda se lee: “Dijiste que si te escribía primero y estaba desarmada (que lo estaré), podría entrar para charlar y tomar un té (earl grey es mi té favorito). Tengo muchas ganas de charlar contigo, así que por favor, ¿puedo entrar para charlar? Sólo quiero hablar contigo (…) PD: me gustaría estar contigo cuando te sometan a una cirugía cerebral para darte algunas células cerebrales nuevas”.

Beckham añadió que el comportamiento de la mujer se estaba volviendo “errático e impredecible”. Finalmente, Bell no enfrentará un juicio penal debido a su salud mental, pero el juez emitió una orden de protección con la que se le prohibe contactar a la familia.

