Desde Londres: la hija de Marco Antonio Solis encandila a todos con su belleza

Alison Solís es una de las hijas del exitoso cantante Marco Antonio Solís. La joven de 23 años no solo cautiva a sus seguidores con su talento para la música que heredó de su padre, sino también con su increíble belleza. En sus redes sociales, enamoró a todos compartiendo imágenes de sus vacaciones en Londres donde aprovechó para mostrar su esbelta silueta.

Al igual que el Buki, Alison Solís decidió seguir los caminos de su padre y ha revolucionado las redes sociales con su canción ‘Hypothermia’. Si bien su debut musical fue en el año 2018 junto a su hermana Marla Solís donde lanzaron ‘Extrañándote’. La joven acumula más de dos millones de reproducciones con su último lanzamiento ‘They live in and around us’ que se encuentra disponible en YouTube. Hace unos días, su padre la invitó junto a su hermana a cantar en París y el video cautivó a todos sus fanáticos.

Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís. Fuente Instagram @alisonsolis_

La hija de Marco Antonio Solís con Cristy Solís, es una de las jóvenes más lindas de todas y lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores. Allí, compartió imágenes exclusivas de sus vacaciones en la isla de Capri, junto a su familia, previo a la gira por Europa que debía realizar su padre. Alison Solís se llevó todas las miradas luciendo su esbelta figura desde el mar.

Alison Solís desde Londres. Fuente Instagram @alisonsolis_

Por otro lado, mientras su padre se encuentra brindando conciertos en las ciudades más importantes de Europa, Alison Solís no desaprovechó la oportunidad para visitar Londres. En la capital inglesa se fotografió en las calles y encandiló a todos sus seguidores, conquistando miles de seguidores. Se puede ver a la hija de Marco Antonio Solís con el Big Ben de fondo y con otros lugares emblemáticos de la ciudad.

La hija de Marco Antonio Solís desde Londres. Fuente Instagram @alisonsolis_

En cuanto al presente de su padre, Marco Antonio Solís regresará a nuestro país luego de su gira por Europa para ofrecer una serie de conciertos, donde posteriormente estará presentándose en Estados Unidos. Por otro lado, disfruta de sus negocios millonarios como el lujoso hotel, o las marcas de tequila y café de la cual es dueño.