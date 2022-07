Desde Francia, la esposa de Marco Antonio Solis se llevó todas las miradas

Marco Antonio Solis, ex integrante del grupo musical Los Bukis, que le da el sobrenombre por el que muchos lo conocen, ya se ha ganado el rótulo de leyenda en su género y de ser uno de los grandes referentes de la música latina a nivel internacional. Recientemente estuvo en Europa junto a Cristy Solís, su esposa, en marco de su gira.

El Buki, que no viaja solo y por eso es acompañado de su amada Cristy Solís con quien ha formado un largo y fuerte lazo de amor a lo largo de las últimas décadas, acaba de terminar una gira por Europa, donde llevó sus más emblemáticas canciones para ser presentadas ante sus fans de todo el mundo.

Cristy Solís posando.

El esposo y padre de las hijas de Cristy Solis tiene más de cinco décadas de trayectoria en el mundo artístico, pero eso no se entiende, teniendo en cuenta que Marco Antonio Solís quería ser payaso. Él tenía una innata habilidad para animar fiestas, hacer chistes y siempre tenía un buen sentido del humor. Eso lo llevó a pensar que podía ganarse la vida de ese modo y hasta hizo un par de trabajos al respecto.

De no ser por la música, posiblemente no sería conocido, pero de seguro no hubiera cambiado su rumbo amoroso, ya que con Cristian Salas, han formado una relación que pareciera que debía ser así desde siempre. Cristy, disfruta y apoya en todo a El Buki y se toma atrevimientos en las redes sociales para mostrarse así misma.

Cristy Solis posando. Fuente: Instagram.

Cristy Solís disfrutó de su paso por Europa con el cantante y se fotografió en París a cercanías de la enorme Torre Eiffel, replicando lo hecho semanas atrás en otros países cercanos donde se presentó Marco Antonio.