Silvia Pinal revela que sí habla con su nieta Frida Sofía pero lo hace en SECRETO

Durante el homenaje que se le realizó a la primera actriz Silvia Pinal en las instalaciones de la XEW, la Diva del cine de oro de México habló con los medios de comunicación y dijo estar muy contenta con este evento, así mismo también reveló detalles de su vida familiar.

Y es que desde hace varios años la familia de Doña Silvia Pinal está un poco distanciada, en especial su nieta Frida Sofía quien no le habla a su madre la rockera Alejandra Guzmán y ha hecho polémicas y muy fuertes declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Ante esta situación y el distanciamiento de Frida Sofía con su familia materna, fue la propia Silvia Pinal quien aceptó tener contacto con su nieta pero en forma de secreto.

En conversación con los medios de comunicación, la Diva del cine de oro mexicano reveló que sí ha hablado con su nieta Frida Sofía a pesar de la situación familiar que viven.

Y es que Doña Silvia Pinal asegura que aunque su nieta Frida Sofía a veces dice no poder hablar, lo cierto es que es una gran mujer o como ella le dice “una linda chiquita”

“Ya, ya, ya , me cuesta trabajo porque siempre se las hace de muy ‘ay abue, no puedo, bueno sí abue’, no, es una linda chiquita, una linda chiquita”, dijo Silvia Pinal sobre Frida Sofía