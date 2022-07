"No nos arrepentimos de la canción": Molotov responde al fuerte mensaje de Christian Chávez por este éxito musical

Fue el pasado 6 de julio que los integrantes de la banda mexicana Molotov aseguraron que la canción puto es un himno de la comunidad LGBT+, declaración que llamó la atención de la comunidad y de cientos de usuarios en redes sociales.

Uno de los influencers y cantantes que decidió pronunciarse al respecto fue el actor Christian Chávez, señalando que la agrupación nieta exitosa canción lo representan al formar parte de las personas LGBT+.

Recordemos que "Puto" es una de las canciones más famosas de Molotov, misma que forma parte de su álbum "¿dónde jugarán las ñiñas?" que tuvo en lanzamiento en 1997; este sería el primer álbum de estudio de la famosa banda mexicana, donde la producción de éste estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla y Aníbal Carpel publicado por Universal Music.

Es importante señalar que a poco más de esos 25 años de su lanzamiento, esta canción ha sido una de las más polémicas debido a que se ha considerado en diversas ocasiones como homofóbica y machista.

Al respecto, Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright han defendido este tema y ahora decidieron recalcarlo luego de que se dio a conocer el comentario por parte del ex integrante de RBD.

Chávez publicó un audiovisual donde opinó sobre las aclaraciones de Molotov, pues el baterista del grupo mejor conocido como “El güero”, señaló que no se arrepiente de esta canción y que se debe entender el contexto y el uso de las palabras en México.

“No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgullosa de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”, declaró el integrante de Molotov.

Fue así como el intérprete de “Libertad” opinó sobre esta declaración a las pocas horas en donde señaló que el violentado física y verbalmente en diversas ocasiones la posibilidad de reivindicar esa canción pero que no se puede decir que es un tema de la comunidad, ya que se vive en crímenes de odio donde incluso la última palabra que escucharon fue “puto”.

“No señores, no se equivoquen… Yo en lo personal fue violentado no solamente física sino verbalmente varias veces… Creo que sí se puede reivindicar la canción pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad. Y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue ‘puto”, declaró el actor mexicano que tuvo una participación dentro de la serie de “La casa de las flores” de Manolo Caro.