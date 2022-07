Este es el espectacular récord que Kate Winslet logró en Avatar

Kate Winslet es una de esas actrices que no tienen complicaciones para fascinar a la audiencia. Desde que comenzó su carrera en la industria cinematográfica, la intérprete demostró que su talento es de otro nivel y que puede darle vida a cualquier personaje que se cruce en su camino.

A Kate Winslet la hemos visto brillar en producciones que han sido un éxito como Titanic, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y Mare of Easttown, una serie que se transmitió por HBO. Además de todos estos, ahora se prepara para nuevos desafíos.

Kate Winslet es una de las figuras de Titanic.

Kate Winslet participará en Avatar: The Way of Water. La producción que es dirigida por James Cameron llegará a los cines en diciembre de este año. Para poder darle vida a su personaje, la intérprete tuvo que desafiarse a sí misma y rompió un récord debajo del agua.

En cuanto, Winslet descubrió que formaría parte de Avatar, sabía muy bien que debía prepararse y dar lo mejor de sí. De esta manera, aprendió a aguantar la respiración durante un número impactante de minutos. En una entrevista, la estrella explicó que logró desarrollar una habilidad para aguantar un tanque de 900 mil galones de agua por ¡siete minutos y 14 segundos!.

Kate Winslet aparecerá en Avatar.

“Lo más sorprendente para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no sólo nuevo, ¡sino sobrehumano!”, agregó Kate Winslet. “Es maravilloso. Tu mente se desvanece por completo. No puedes pensar en nada, no puedes hacer listas en tu cabeza, solo miras las burbujas que hay debajo de ti. Mis primeras palabras cuando resurgí fueron: ‘¿Estoy muerta?’ Sí, pensé que había muerto”, comentó.