Desde el jacuzzi, Sugey Ábrego eleva la temperatura con arriesgada FOTO

Sugey Ábrego encendió las redes sociales con su última publicación en Instagram pues resulta que qué presumió sus encantos con una arriesgada foto en la que posó de forma más que seductora desde un jacuzzi y como era de esperarse, la guapa y talentosa actriz veracruzana se llevó cientos de halagos, además, confirmó por qué se le considera como todo un sex symbol.

La atrevida fotografía que publicó Sugey Ábrego a su perfil de Instagram fue una muestra de agradecimiento para sus miles de seguidores pues la actriz señaló que durante todo el tiempo que estuvo aislada por culpa del Covid-19 recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y otras muestras de cariño, además aprovechó para mencionar que ya estaba más que recuperada por lo que a partir de esta semana retomará sus actividades de forma normal.

“Hey, hey ¿Me extrañaron? Mis golosos del mundo no saben que maravilloso es volver a sentirse así, rica sabrosa y deliciosa, por eso mañana (lunes 11 de julio) les hare live a las 8 pm porque les tengo que agradecer todos los mensajes, detalles, atenciones que muchos tuvieron con su reina mientras padecía de Covi-19 y por supuesto a las 9 pm el HotLive”, escribió la actriz quien consiente a sus suscriptores cada semana con una transmisión en vivo donde interactúa con todos y cada uno de ellos.

En cuanto a la arriesgada fotografía de la actriz, Sugey Ábrego posó desde un jacuzzi derrochando sensualidad ya que, aunque estaba utilizando una blusa de manga larga, en la zona inferior de su cuerpo no llevaba ni una sola prenda, por lo que gracias a la sugerente postura que adoptó se pudo ver hasta un poco más allá de su espalda baja, no obstante, fue muy cuidadosa de no enseñar de más, ya que en reiteradas ocasiones la propia actriz ha señalado que no le gusta ser tan explícita.

Sugey Ábrego enloqueció a sus seguidores con este "regalito". Foto: IG: sugeyabregotv

La publicación de Sugey Ábrego alcanzó en pocos minutos alrededor de 19 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y se contaron por decenas: “Chulada de mujer”, “Simplemente hermosa”, “Qué sensualidad”, “Estás bellísima” y “Siempre tan hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la foto de la bella actriz de 43 años de edad.

Sugey Ábrego confirmó su contagio de Covid-19 el pasado viernes 1 de julio y debido a ello disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales y solo se reportaba de manera esporádica y aunque se sabe que no necesitó ser hospitalizada, la propia actriz aseguró que pasó días “sumamente oscuros” debido a que los síntomas que experimentó fueron verdaderamente fuertes, afortunadamente pudo recuperarse satisfactoriamente y como se dijo antes, esta semana ya retomará sus labores de manera normal.

