De frente, la ex de Marc Anthony eleva la temperatura en traje de baño

Una de las modelos e influencers más importantes de la actualidad es Shannon de Lima. La venezolana de 33 años sí que sabe de conquistar corazones, no solo de sus seguidores sino también de quienes en algún momento fueron sus parejas. A través de sus redes sociales, la ex esposa de Marc Anthony elevó la temperatura con un ajustado traje de baño que dejó sin palabras a sus seguidores y fanáticos.

Shannon de Lima, además de ser una destacada modelo, cuya carrera inició en el año 2005, ha estudiado comunicación social y diseño, pero abandonó ambas. A lo largo de su vida, ha tenido parejas que han sorprendido debido a que pertenecen al mundo de la farándula, como lo fue su relación con el boxeador Canelo Álvarez, James Rodríguez con quien mantuvo un romance de tres años y actualmente está junto al actor Alejandro Speitzer.

Shannon de Lima, modelo venezolana de 33 años. Fuente Instagram @shadelima

Pero, Shannon de Lima fue noticia cuando en el año 2014, confirmó su matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony. Con el salsero estuvo casada tres años hasta divorciarse en 2017 por motivos laborales. Luego del divorcio, la modelo venezolana se quedó con una importante suma de dinero que asciende los tres millones de dólares y dos lujosos departamentos en Nueva York.

En sus redes sociales donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, Shannon de Lima sabe muy bien como cautivar a sus fanáticos, ya que, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo. En su último posteo realizado en Instagram, la ex de Marc Anthony elevó la temperatura luciendo un ajustado traje de baño con un mensaje en donde se la ve disfrutando del domingo.

Shannon de Lima elevó la temperatura cone ste traje de baño. Fuente Instagram @shadelima

En cuanto a su ex esposo, Marc Anthony, se lució en un increíble concierto que brindó en España junto a C. Tangana. Allí, el cantante puertorriqueño se presentó en el Granca Live Fest y cautivó a todos sus fanáticos con todos sus éxitos. La ex pareja de Shannon de Lima anunció hace unos meses su compromiso con la finalista de Miss Universo, Nadia Ferreira.