Jessica Cediel eleva la temperatura del fin de semana con sus curvas

Jessica Cediel viene atravesando días con muchos vaivenes, ya que padece de una incapacidad temporal, producto de que ha tenido que enfrentar difíciles episodios a causa de la extracción de los biopolímeros de su cuerpo. Los momentos que vivió los ha compartido en redes sociales donde todos la apoyan.

El pasado miércoles 6 de junio, Jessica Cediel publicó unas historias en Instagram contando que ya le había quitado el dren, después de 14 días de la cirugía, y que se sentía muy feliz y hermosa, tanto por fuera como por dentro. “Niñas hoy me organicé, me arreglé… ya me quitaron el dren, ayer me quitaron los puntos, me siento muy bien, me siento contenta, me siento feliz, yo voy con toda como siempre, esto no quita que haya días de días, pero lo más importante es que el común denominador, es un día bonito”, declaró.

Jessica Cediel posando. (Instagram).

Otros de los factores por el que Cediel es tendencia son por sus publicaciones un poco cariñosas, que dan a entender que estaría saliendo de la soltería. Si bien la actriz y periodista ha comentado que lleva mucho tiempo sin tener una relación, una de sus últimos posteos, dejó en entre dicho esa versión.

Algunos de sus fanáticos afirmaron que podría tratarse de un posible novio, pues Jessica Cediel publicó unas imágenes mostrando un ramo de rosas con una romántica carta. “Te extraño muchísimo, no veo la hora de volverte a ver y darte muchos besos. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasa, doy gracias”, se alcanza a leer en el posteo que tiene de fondo la canción Perfect de Ed Sheeran.

Recientemente, Jessica Cediel se mostró muy hermosa en Instagram y a lo largo de las fotos se fue ganando los halagos de los internautas, que además de comentarle desde lo profundo de sus corazones, le regalon un like, de los que ya tiene más de 140 mil.