Sonriendo, Madeleyn Ainley, "Ema Huevo", se niega a hablar de presunto romance con Eduin Caz

Edwin Caz se convirtió una vez más blanco de controversia por una supuesta infidelidad a su esposa, Daysi Anahí, y la conductora Madeleyn Ainley sería la “tercera en discordia”. Aunque ella lo negó, su más reciente video en Instagram incrementó las sospechas ya que entre risas dijo no querer hablar del amorío con el vocalista de Grupo Firme.

El pasado 27 de junio se dio a conocer que Eduin Caz y su esposa estarían atravesando una crisis en su matrimonio por la que ya estarían viviendo separados, aunque no se habían revelado los motivos fue la periodista Nelssie Carrillo quien en su cuenta de Instagram señaló a Madeleyn Ainley de ser la joven que separó a la famosa pareja.

Durante un live en Instagram la modelo respondió a las preguntas de algunos de sus fans y todos insistieron en saber más sobre el supuesto romance con Eduin Caz, algo que ella se negó a responder entre risas nerviosas e ignorando algunos comentarios, lo que despertó más sospechas entre los internautas quienes aseguraron que miente.

"Porque no quiero, no quiero decir nada, no quiero hablar, no nada, no tengo nada qué hablar. He tomado la decisión de ya no estar en televisión, cada quien piense a su manera", dijo Madeleyn Ainley y recalcó que quiere estar tranquila en redes sociales ante de volver a trabajar.

Eduin Caz responde

Esta no es la primera vez que un escándalo por infidelidad sacude a la pareja, sin embargo, en diciembre pasado el cantante aceptó lo sucedido y señaló que logró solucionarlo con Daysi Anahí. Esta vez negó el supuesto amorío y aseguró que sigue con su esposa.

“Creo que antes de inventar puras pend**** deberían investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé y tampoco tengo una amante”, con lo que dejó claro que no tiene problemas en su matrimonio y que no existe nada romántico entre él y la conductora conocida como “Ema Huevo”.

Madeleyn Ainley ha trabajado en la industria del espectáculo durante poco más de 10 años y actualmente destaca por su participación en el programa “Es Show”, aunque tuvo que abandonar su carrera durante un tiempo por motivos de salud lo retomó con gran éxito en Monterrey.

Ema Huevo, supuesta novia de Eduin Caz. Foto: Instagram @madeeainley

