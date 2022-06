¿Sigue el ejemplo de David Zepeda? Filtran conversación que Nodal sostuvo con una fan | VIDEO

Christian Nodal se ha vuelto uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo, ya que ha dado mucho de qué hablar desde su ruptura con Belinda, pasando por rumores de excesos y romances, hasta llegar a polémicas peleas en redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión el intérprete del regional mexicano se volvió viral en redes sociales luego de que una de sus fans ventilara la conversación que sostuvo con ella.

Pues al parecer, David Zepeda no es el único que gusta de mandarle mensajes a sus fans, ya que según lo visto en los screenshots compartidos por la joven en TikTok, Nodal también se puso en contacto con una de sus seguidoras.

Y al igual que el galán de telenovelas, el intérprete de 'Ya no somos ni seremos' no dudó en invitar a salir a la joven, a quien de una manera muy directa le escribió:

“Oye, pero ya en serio, cuando vaya (al estado donde reside la fan) quiero verte. Vamos a comer o cenar o algo ¿Sí?”.

A pesar de que Christian Nodal no utilizó frases como 'Oh yeah', las fotos rápidamente se hicieron virales y fueron comparadas con el escándalo que protagonizó David Zepeda hace algunos días, el cual se dio a raíz de que una de sus fans ventilara un video que presuntamente le mandó el actor.

Además de asegurar que sigue teniendo un gran cariño por Nodal, la usuaria que compartió la polémica conversación también dio a conocer una serie de fotos en las que muestra que es una fiel fan del cantante desde sus inicios.

Entre los mensajes compartidos por la fan de Nodal, se lee que a ella le hubiera gustado quedarse en un festejo después de un concierto, pero sentía que podía morirse de la emoción por haber conocido a su más grande ídolo, a lo que el ex de Belinda respondió: “Yo no (moriría), hasta que me la robe (a su fan)”.

Sin embargo, la fan enamorada de Nodal aclaró que su relación con el cantante siempre fue de admiradora y cantante, por lo cual, nunca pasó a más.